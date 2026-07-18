Sheinbaum Asistirá a Final del Mundial por Invitación de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la final de la Copa del Mundo tras recibir una invitación directa de Donald Trump

Regeneración, 17 de julio de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su asistencia este domingo a la gran final del mundial de la FIFA.

La mandataria mexicana tomó esta importante decisión institucional tras recibir una invitación directa del mandatario estadounidense Donald Trump.

Este sorpresivo anuncio oficial fue compartido al concluir un evento público de entrega de escrituras en Playa del Carmen.

Con respecto a los motivos del viaje, la jefa del Ejecutivo federal expresó textualmente: “tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos”.

En consonancia con este encuentro trilateral, la mandataria detalló que también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Las tres naciones organizadoras del torneo deportivo de fútbol mantendrán así una reunión de alto nivel político en el palco presidencial.

Por su parte, la presidenta adelantó que mañana grabará un video informativo para ofrecer más detalles logísticos de su viaje.

La mandataria federal complementó ante los medios de comunicación presentes: “recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del mundial”.

Logística del traslado internacional

A propósito de los detalles operativos del traslado, la presidenta Sheinbaum anticipó que ya apartaron los boletos correspondientes.

De esta manera, la líder del Ejecutivo federal dejó entrever que viajará utilizando únicamente vuelos comerciales tradicionales.

Esta decisión de transporte se alinea firmemente con la política de austeridad republicana que ha mantenido en giras previas.

En relación con este tema, la jefa del Estado mexicano apuntó brevemente ante los reporteros locales: “ya apartamos los boletos”.

Vinculado a su agenda de retorno, la mandataria mexicana prevé regresar a territorio nacional el próximo lunes por la mañana.

Sin embargo, las autoridades de comunicación social no aclararon todavía si se realizará la tradicional conferencia de prensa mañanera.

Esta incertidumbre logística se debe a los tiempos ajustados del itinerario de viaje internacional previsto por el equipo presidencial.

A pesar de las dudas sobre la rueda de prensa, la mandataria aseguró que prevé regresar a México el lunes por la mañana.

Ajustes en la agenda de Quintana Roo

Derivado de este repentino cambio de planes, la presidenta del país canceló sus actividades oficiales programadas en Quintana Roo.

La comitiva presidencial tenía previsto realizar diversos actos públicos de supervisión durante este fin de semana en la entidad.

No obstante, el compromiso diplomático en el extranjero modificó por completo las prioridades de la agenda oficial de la mandataria.

Por esta razón, la jefa del Ejecutivo federal tuvo que suspender temporalmente sus recorridos programados por la región del sureste.

El gobierno federal presentará formalmente una estrategia integral contra el sargazo dentro de quince días en la entidad costera.

Finalmente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en 15 días se presentará un plan para atender este problema.