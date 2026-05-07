Tatiana Clouthier se postula para gobernadora de Nuevo León

Clouthier presento su renuncia al Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), y se anuncia cómo «la más preparada» para el cargo

Regeneración, 7 de abril 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia que Tatiana Clouthier, quien estaba a cargo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), presentó su renuncia para aspirar a ser candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027.

#POLÍTICA@Claudiashein confirma que @tatclouthier Tatiana Clouthier, renuncia al Instituto de los Mexicanos en el Exterior para irse a la candidatura de Morena al Gobierno de Nuevo León pic.twitter.com/EwmhDg65Dv — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) May 7, 2026

Instituto

El IME es una entidad que forma parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no solo, también con mexicanos en otros países del mundo.

Y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, comentó la mandataria.

Gran mensaje de Tatiana Clouthier (@tatclouthier) de llegar a la Gubernatura de #NuevoLeón va a instalar el 2do piso de la Transformación que encabeza la Presidenta, Claudia Sheinbaum. (@Claudiashein)#México #Politica #NuevoLeón pic.twitter.com/NtFo310onD — Raymundo Galvan Treviño (@raymundogalvan_) May 7, 2026

Pautas

Sheinbaum añadió que Clouthier deberá seguir las pautas que Morena decida para seleccionar su candidatura en la región.

Esta salida ocurre en el contexto de la norma que Sheinbaum estableció para los funcionarios de su gobierno que quisieran participar en las elecciones de 2027:

“Todo aquel que quiera ir a competir a la elección del 27, pues tiene que dejar sus cargos”, enfatizó la presidenta.

Clouthier ya había mencionado el 28 de abril su deseo de postularse para la gubernatura de Nuevo León.

La más preparada

“No me cabe la menor duda que soy la más preparada. He estado en el nivel municipal trabajando por cerca de nueve años…

…he estado cuatro años en el nivel estatal, he trabajado en la iniciativa privada, he trabajado en el activismo político…

…he sido legisladora, soy la única que ha sido Secretaria de Estado”, declaró.

La elección de la candidatura de Morena para el gobierno de Nuevo León se definirá mediante encuestas, un método que también se aplicará para las alcaldías y diputaciones.

Tensión

La candidata a la gobernatura de Nuevo León vivió un periodo de tensión política en los días anteriores a su renuncia al IME.

Esto ocurrió después de que se difundió un video en el que no quiso responder si Rubén Rocha Moya debía renunciar a su puesto.

La negativa de Clouthier generó críticas del gobierno estatal de Nuevo León, que la acusó de tener posturas diferentes.

Ciclo

La renuncia de Clouthier se inscribe en un ciclo más amplio de cambios en el gabinete de Sheinbaum.

En este ciclo, otras personalidades también han dejado sus puestos para unirse a las contiendas electorales de 2027.

Se llevarán a cabo elecciones para 17 gubernaturas y también se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2027.