Canadá: Secesionistas de Alberta logran firmas para referéndum

La región petrolera y conservadora del oeste, podría llevar a cabo un referéndum sobre su independencia en octubre

Regeneración, 7 de abril 2026– Los partidarios de la independencia en Alberta, una provincia de Canadá, han informado que consiguieron suficientes firmas para iniciar un referéndum sobre su separación del resto del país.

🇨🇦 Alberta, rica en petróleo y históricamente en tensión con el gobierno federal por impuestos y regulación energética, enfrenta un nuevo impulso separatista. Líderes locales afirman haber reunido +300 mil firmas para exigir un referéndum de independencia. pic.twitter.com/GvZvLsc6Sa — 🅿️🅰️🅿️🆄®️®️1️⃣🅿️🅾️🅿️ (@p4purrip0p) May 6, 2026

Firmas

Los líderes secesionistas aseguraron que formalmente presentaron unas 300 mil firmas ante las autoridades electorales a comienzo de esta semana.

Esta cantidad supera considerablemente las 178 mil necesarias para que la provincia considere la realización de un referéndum.

«Esto es solo el primer paso hacia el siguiente: hemos pasado la tercera ronda y ahora estamos en la final de la Copa Stanley», comentó, aludiendo al torneo de hockey.

Si la votación fuera favorable a la independencia, vendría un proceso incierto y extenso. Esto incluiría eventuales disputas legales y negociaciones con el gobierno federal.

Referéndum

Sin embargo, la opción de un referéndum volvió a destacar las viejas demandas de mayor autonomía en Alberta.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, ha manifestado que seguiría con la votación si la solicitud contara con suficientes firmas.

Si esta propuesta llega a votación, preguntaría a los ciudadanos:

¿Está usted de acuerdo en que Alberta deje de ser parte de Canadá y se convierta en un estado independiente?

Proceso

La autoridad electoral de la provincia aún debe validar los nombres de quienes firmaron, un proceso que ha sido interrumpido por una decisión judicial.

Los grupos indígenas también han interpuesto una demanda, alegando que la separación violaría sus derechos establecidos en los tratados.

También hay incertidumbres sobre si el referéndum recibirá el respaldo necesario de los votantes para ser aceptado.

Las encuestas indican que alrededor del 30 por ciento de los habitantes apoyaría la iniciativa.

Secesión

Aunque la secesión nunca ha estado tan cerca en Alberta, el deseo de independencia ha sido parte de la cultura política de la región.

Esta provincia del oeste, rica en petróleo, ha estado expresando desde hace tiempo su descontento con las decisiones políticas que se toman en Ottawa.

Esto, a pesar de lo que consideran su gran aporte económico mediante su inmensa industria de combustibles fósiles.

Las regulaciones ambientales y las acciones para combatir el cambio climático también se han convertido en un tema de tensión.

Región conservadora

Los líderes secesionistas describen la industria de Alberta como paralizada por decisiones regulatorias tomadas por burócratas con escaso conocimiento de la provincia.

«No somos como el resto de Canadá», declaró el líder independentista Sylvestre a la agencia de noticias AFP.

«Somos completamente conservadores. Nos gobiernan liberales que no comparten nuestra manera de pensar. Están tratando de acabar con nuestra industria», añadió.