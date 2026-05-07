Incendio en la Feria de Tabasco causa 5 muertes y pérdidas

El gobernador Javier May Rodríguez dice que el incendio destruyó 200 establecimientos y se investiga la causa del siniestro

Regeneración, 7 de abril 2026– Un incendio que ocurrió en la madrugada del jueves en el Recinto Ferial de Tabasco, que se celebra anualmente en Villahermosa, dejó cinco muertes, según lo indicado por el gobernador Javier May Rodríguez.

De los primeros videos al inicio del incendio en la Nave de la Feria Tabasco pic.twitter.com/MXa91Bk3o9 — TR (@MMRosa_doT) May 7, 2026

Mensaje

A través de un mensaje en sus redes sociales oficiales, el gobernador indicó que las llamas han sido controladas.

Se informó que el fuego afectó a 200 locales en la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María.

May Rodríguez ha mencionado que las autoridades encargadas de la investigación comenzarán a trabajar para establecer las razones del incendio.

“Vamos a estar informando en el transcurso de la mañana sobre lo ocurrido y cuál será el curso que tomará la Feria.

Juntas y juntos vamos a salir”, detalló en su comunicado.

🚨🔥¡Incendio en la Feria de Tabasco!



Un incendio registrado en la Feria de Tabasco 2026 provocó momentos de pánico entre los asistentes en el parque “Dora María”, en Villahermosa. De acuerdo con reportes preliminares, el siniestro habría iniciado dentro de un local de la nave… pic.twitter.com/NsknVZPOFA — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 7, 2026

Inspección

Katia Ornelas, responsable de Turismo de Tabasco, afirmó que el ambiente festivo se tornó en uno de luto y apoyo para la región.

“Actualmente, las labores de inspección, evaluación y peritaje siguen.

Y son las instancias responsables de determinar con precisión las circunstancias y causas de lo ocurrido”, explicó.

El fuego destruyó la zona destinada a productores locales y también provocó el colapso del techo.

Bomberos

Los bomberos y cuerpos de emergencia trabajaron durante horas para apagar el incendio y prevenir su expansión a otras áreas del Parque Tabasco.

Una de las primeras hipótesis sobre la causa del siniestro sugiere un posible cortocircuito en el edificio.

Según información oficial, aproximadamente 135 mil personas asistieron el miércoles por la noche a la Feria de Tabasco para el concierto de Grupo Frontera.

Testigos y videos compartidos en redes sociales revelaron que las llamas comenzaron a ser visibles a primeras horas del jueves.

Visitantes

Esto ocurrió mientras aún había visitantes en el recinto ferial tras la presentación de la banda.

Además, había otros visitantes que estaban en la zona de juegos mecánicos, puestos comerciales abiertos y el área de bares.

May ha expresado su agradecimiento a la comunidad que ayudó a evacuar la zona durante el siniestro.

Asimismo, intentó brindar tranquilidad a los productores afectados por el incendio.

Recuperación económica

“Implementaremos de inmediato un programa para la recuperación económica de los y las expositoras que se vieron perjudicados.

No los dejaremos desamparados”, afirmó en el mismo comunicado.