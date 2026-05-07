Socialistas se disculpan con México por insultos de Ayuso

«Es una política extrema que no comprende su lugar en el mundo», dice el partido español sobre la visita de Ayuso

Regeneración, 7 de abril 2026– El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid expresó sus disculpas hacia los mexicanos por los «insultos» que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien se describió como «una política extrema que no entiende cuál es su rol en el mundo».

▶️ La portavoz del #PSOE en la Asamblea de #Madrid, Mar Espinar, pidió “disculpas a los mexicanos” por los insultos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz #Ayuso.



“Quiero pedir disculpas a los mexicanos por los abusos del pasado y por las faltas de respeto en… pic.twitter.com/nQahYPDM8x — La Jornada (@lajornadaonline) May 7, 2026

No es viaje institucional

«¿Algún alma cándida en esta sala puede llamar a la señora Ayuso y explicarle que irse 10 días a México en pleno curso…

…no es un viaje institucional es tener más cara que espalda?», cuestionó la portavoz del PSOE durante la sesión de control este jueves en la Asamblea.

Hizo esta pregunta a la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

Ayuso, quien no estuvo presente en el hemiciclo este jueves, continúa en su viaje oficial de diez días en México.

Crítica

En este contexto, anoche criticó a Sheinbaum por supuestamente intentar «usar» su presencia «para dividir y enfrentar» durante su estancia en el país.

La presidenta mexicana se había cuestionado horas antes qué hacía Ayuso en su nación.

Y criticaba la alianza «que existe entre lo que se conoce como la derecha internacional y la derecha mexicana».

Que busca «minar a la presidenta y al proyecto de transformación en México».

#Internacional 🔴PSOE denuncia a Díaz Ayuso



El PSOE en Madrid, denunció por turismo político a Isabel Díaz Ayuso, luego de viajar a México con recurso público para tratar de imponer su agenda colonialista.



👉¿Qué opinas? pic.twitter.com/GHghfYI9h3 — El Soberano (@ElSoberanoMX) May 6, 2026

Evento

Ayuso participaría el lunes en un evento en honor al conquistador Hernán Cortés junto al músico Nacho Cano, sin embargo el evento se cancelo por protestas.

Espinar opina que en este viaje, a quien realmente ha representado es «a sí misma y a Nacho Cano».

Y a «burlarse del resto» porque «nadie sabe cuánto ha costado este viaje ni los 18 anteriores» ya que no están detallados en el Portal de Transparencia.

«Ni sus gastos ni los de quienes la acompañan ni los costos del equipo de Telemadrid que está obligado a asistir para informarnos sobre el atuendo que lleva cada día».

Ayuso afirma en México que España “no va a renegar” de “todo lo que hizo”, rechaza dar “lecciones de Historia a nadie” y critica a quienes buscan rédito político de su viaje https://t.co/s0DG8QFFFb pic.twitter.com/3fhRIX3pFX — Europa Press (@europapress) May 6, 2026

Declaraciones

Así lo expresó Espinar, quien también criticó que se tenga que «pagar el puente aéreo del Juzgado al Caribe» para el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Para la socialista, Ayuso está «de gira por México allanando el camino para sus futuros negocios».

Mientras intenta hacerse «un lugar con el dinero de los madrileños» en la «internacional de la infamia».

Criticó que esté en el país americano colaborando «codo a codo para aumentar las cuentas del ‘Quironato».

Disculpas

«Yo desde aquí quiero pedir disculpas a los mexicanos por los abusos del pasado y por las faltas de respeto en el presente…

…que están aguantando de una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo y también todo nuestro apoyo a todas las educadoras…

…que están peleando por que este gobierno haga de una vez algo de su trabajo, finalizó Espinar.