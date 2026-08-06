Abdul El-Sayed Vence a la Cúpula Demócrata en Michigan

El candidato progresista Abdul El-Sayed ganó la primaria demócrata al Senado en Michigan tras superar la oposición

Regeneración, 6 de agosto de 2026.– El médico progresista Abdul El-Sayed conquistó la candidatura demócrata al Senado por el estado clave de Michigan.

Su histórica victoria se logró a pesar de la abierta oposición ejercida por la dirigencia nacional de su propio partido.

Al celebrar el triunfo electoral, el doctor Abdul El-Sayed proclamó: “en las palabras de Muhammed Alí, nosotros sacudimos al mundo”.

Asimismo, el candidato subrayó la fuerza del movimiento popular sobre el despliegue financiero de los grupos de presión política.

Por su parte, la victoria resonó de inmediato en los sectores más influyentes del panorama político en Estados Unidos.

Elogiando el histórico resultado, el senador independiente Bernie Sanders afirmó: “es, en mi opinión, la victoria más extraordinaria de la política moderna”.

De igual forma, el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani celebró la vigencia de la plataforma progresista entre los trabajadores.

Al respecto, Zohran Mamdani señaló: “su mensaje de dinero fuera de la política… es algo con lo que hasta los neoyorquinos pueden relacionarse”.

Reacción de opositores y presupuesto de campaña

En contraste, las fuerzas conservadoras reaccionaron con severas críticas ante el avance de la corriente progresista demócrata.

Expresando su postura en redes, el presidente Donald Trump aseveró: “grandes noticias para el Partido Republicano. El-Sayed… es el ganador”.

Sin embargo, el médico de profesión reiteró su compromiso firme con las causas económicas de las familias trabajadoras estadounidenses.

En consecuencia, el escenario político nacional centró su atención en la disputa por el control del Senado federal.

En este mismo contexto, la propuesta del aspirante incluyó el acceso universal a la salud pública y reformas económicas.

Adicionalmente, el candidato propuso eliminar la agencia migratoria ICE y suspender el envío de ayuda militar a Israel.

Frente a estas controvertidas posturas, el cabildeo proisraelí invirtió más de treinta millones de dólares para frenar su postulación.

Pese a esta millonaria inversión, la base de votantes demócratas eligió de forma clara la alternativa progresista.

Progressive Abdul El-Sayed won Michigan's Democratic U.S. Senate primary, narrowly defeating Rep. Haley Stevens.



If El-Sayed wins in November, he'd be the first Muslim U.S. senator.



He was heavily outspent.



Outside money in the race reportedly topped $60 million, with AIPAC… pic.twitter.com/VozXnrsiTU — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026

Consolidación territorial y llamado a la cohesión

Paralelamente, el avance de las fuerzas de izquierda se consolidó con otros triunfos electorales en el estado.

De este modo, varios activistas sociales consiguieron candidaturas oficiales para competir por plazas en la Cámara de Representantes.

Explicando la movilización en las calles, Abdul El-Sayed declaró: “demostramos que si se tiene la voluntad de construir un movimiento… se vence”.

Por lo tanto, la organización de las bases logró sobreponerse a las decisiones dictadas por la dirigencia tradicional.

Finalmente, el candidato dirigió palabras conciliadoras hacia la comunidad judía para desestimar los ataques de sus opositores.

En su emotivo discurso, Abdul El-Sayed enfatizó: “la autodeterminación de un pueblo no requiere la aniquilación de la autodeterminación de otro pueblo”.

De igual modo, el postulante sumó el respaldo de sindicatos del sector automotriz, docente, médico y de servicios.

Por último, El-Sayed convocó a la unidad de todos los electores para vencer al bloque republicano en noviembre.