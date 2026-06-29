Mundial: Juegos de la fase eliminatoria de dieciseisavos de final

Además del esperado choque entre México y Ecuador el martes 30 de junio estos son los otros juegos que no debes perderte en esta fase

Regeneración, 29 de junio de 2026 – Los aficionados más veteranos del Mundial realmente no se entregan al torneo hasta que llega la fase de eliminación. Ahora veremos a los equipos más destacados elevar su rendimiento. Sin reservas, sin tiempo de descanso para los noruegos fatigados, los estadounidenses con camisetas amarillas ni las leyendas en el campo.

Listado de partidos

Países Bajos contra Marruecos

Lunes 29 de junio, 19:00– Estadio Monterrey, México

Un duelo inusual entre dos naciones que están entre las 10 mejores del mundo en la primera etapa de eliminación.

Marruecos se sitúa en el sexto puesto en el ranking mundial de la FIFA, mientras que Países Bajos ocupa el séptimo lugar.

Este encuentro es una revancha del partido del Mundial de 1994, que ganó Países Bajos con un marcador de 2-1 en un caluroso día en Orlando, Florida. Se cree que las condiciones climáticas serán más favorables en esta ocasión.

Costa de Marfil contra Noruega

Martes, 30 de junio 13:00– Estadio de Dallas, Texas, EE. UU.

Luego de dos partidos, Stale Solbakken anunció que Erling Haaland y la mayoría de sus compañeros titulares estaban agotados y no jugaron contra Francia en el último encuentro de la fase de grupos.

Si es así, los días adicionales de descanso deberían hacer que Haaland esté decidido a aumentar su cantidad de cuatro goles.

Solbakken comentó que la victoria de 3-2 sobre Senegal fue especialmente demandante debido al físico de los Leones de Teranga, y anticipa un desafío similar por parte de Costa de Marfil.

Francia contra Suecia

Martes 30 de junio, 17:00– Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.

Francia se ha preparado para el reto escandinavo tras vencer 4-1 en un partido de práctica contra los suplentes de Noruega.

El cuarteto ofensivo de Les Bleus —Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise— ha mostrado un fútbol ofensivo impresionante.

Como mencionó el asistente entrenador, Guy Stephan, Francia “podría haber anotado más” de 10 goles en tres partidos.

Estados Unidos contra Bosnia

Miércoles 1 de julio, 17:00– Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, California, EE. UU.

Si te preguntas si Estados Unidos es un rival a tener en cuenta, pronto tendrás la respuesta, ya que el técnico Mauricio Pochettino planea alinear de nuevo a su equipo titular.

La última victoria de Estados Unidos en una Copa del Mundo contra un equipo europeo fue en 2002, cuando ganó 3-2 a Portugal.

España contra Austria

Jueves 2 de julio, 12:00– Estadio de Los Ángeles

España no ha sufrido una derrota ante Austria desde un amistoso en preparación para el Mundial de 1990 en Málaga. Y algunas de las victorias de España desde entonces han sido abultadas: 9-0, 5-1, 4-0.

En la Copa del Mundo de 1978, Austria superó a España con un resultado de 2-1 en Argentina.

Portugal contra Croacia

Jueves 2 de julio, 19:00– Estadio de Toronto, Ontario, Canadá

Se pensaba que ambos conjuntos tendrían un buen desempeño en el torneo: Croacia estaba en la posición 13 y Portugal en la 8.

Mucho dependerá de sus jugadores con experiencia: Luka Modric, de Croacia, con 40 años; y Cristiano Ronaldo, de Portugal, a los 41.

La única ocasión en que Croacia venció a Portugal fue con un marcador de 2-1, con goles de Modric y Ante Budimir, en el Estadio do Jamor de Lisboa en 2024.

Argentina contra Cabo Verde

El viernes 3 de julio, a las 18:00– Estadio de Miami, Florida, EE. UU.

¿Podrán los Tubaroes Azuis frenar a Lionel Messi?

Cabo Verde ha sido la gran revelación del torneo, principalmente por su sólida defensa y su arquero Vozinha.

Argentina ha estado dependiendo de Messi —como era de esperar—, pero requerirá que otros jugadores se unan al ataque.

Colombia contra Ghana

El viernes 3 de julio, a las 20:30– Estadio de Kansas City, Misuri, EE. UU.

Los Cafeteros sorprendieron a Portugal al liderar su grupo. Colombia ha mostrado que pueden competir técnicamente con oponentes de alto nivel.

Sin embargo, a pesar de su gran capacidad ofensiva, solo han anotado cuatro goles, dos de los cuales fueron del defensa Daniel Muñoz.

Carlos Queiroz ha organizado la defensa de las Estrellas Negras y ahora necesita hallar una forma para que Jordan Ayew y Antoine Semenyo puedan crear oportunidades de gol.

Esta también es una ocasión para que Queiroz compita contra un país que lo despidió en las eliminatorias de 2022.