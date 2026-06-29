Corte Rechaza Amparo del Fofo Márquez por Intento de feminicidio

La Suprema Corte de Justicia rechazó atraer el amparo promovido por el influencer Fofo Márquez para anular su actual condena carcelaria.

Regeneración, 29 de junio de 2026.– Para comenzar este reporte periodístico destacamos una importante resolución judicial del alto tribunal mexicano.

La Suprema Corte de Justicia rechazó atraer el amparo directo del famoso influencer Rodolfo Márquez.

El joven creador de contenido buscaba anular su condena penal mediante este último recurso legal.

La justicia mexicana condenó previamente al acusado a más de diecisiete años de prisión efectiva.

En relación con los hechos delictivos recordamos el grave ataque ocurrido en el municipio de Naucalpan.

El sentenciado golpeó brutalmente a una mujer durante el mes de febrero del pasado año.

Las autoridades correspondientes tipificaron esta agresión física como un claro feminicidio en grado de tentativa.

El agresor cumple su condena actualmente dentro del centro penitenciario ubicado en el Estado de México.

La solicitud del tribunal colegiado

Por otro lado un tribunal federal solicitó la intervención directa de la máxima autoridad judicial.

El Segundo Tribunal Colegiado pidió definir los criterios penales exactos para estos graves y complejos delitos.

Los magistrados buscaban establecer pautas claras para juzgar correctamente los ataques violentos contra las mujeres mexicanas.

Las autoridades judiciales del tribunal señalaron: «El asunto podría reunir los requisitos de interés y trascendencia».

Ante este complejo panorama legal el mediático caso generó un enorme debate público a nivel nacional.

Los juzgadores consideraron la amplia difusión mediática del terrible ataque ocurrido en una plaza comercial local.

La resolución final establecería nuevos criterios relevantes para resolver futuros casos similares en todo el país.

La violencia de género representa un gravísimo problema de máxima relevancia constitucional para el sistema judicial.

La votación final y las sanciones

Como resultado final la petición judicial fracasó durante la sesión del Pleno del alto tribunal mexicano.

Solamente dos juezas votaron a favor de atraer este mediático amparo penal hacia la Suprema Corte.

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama respaldaron formalmente la solicitud del tribunal colegiado.

La gran mayoría de los juzgadores superiores decidieron desechar definitivamente esta importante petición judicial sin dudarlo.

Finalmente las sanciones impuestas contra el creador de contenido permanecerán completamente vigentes e inalterables por ahora.

El sentenciado pasará diecisiete años y seis meses recluido en prisión por sus violentas acciones criminales.

El juez responsable impuso también una cuantiosa multa superior a los treinta y seis mil pesos.

Este dinero servirá para pagar el necesario tratamiento psicológico de la mujer víctima del ataque violento.