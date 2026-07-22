Nueva York Agota Vías para Arrestar a Netanyahu

Zohran Mamdani afirmó que la ciudad no tiene autoridad legal para arrestar a Benjamin Netanyahu y exige al gobierno federal actuar

Regeneración, 21 de julio de 2026.– El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó la imposibilidad de detener directamente al primer ministro de Israel.

La administración local realizó una revisión exhaustiva de los marcos jurídicos disponibles para ejecutar la orden internacional.

Sin embargo, las autoridades municipales determinaron que carecen de competencias jurisdiccionales independientes para consumar la detención.

En consecuencia, el ayuntamiento apeló directamente al Gobierno Federal de Estados Unidos para actuar en consecuencia.

Por su parte, el edil socialista democrático insistió en que la administración federal sí posee atribuciones legales plenas.

«Es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden», puntualizó el mandatario neoyorquino.

La postura institucional responde a la posible presencia del líder del Estado de Israel en la Asamblea General.

De este modo, la alcaldía solicita formalmente a Washington respaldar los mandamientos emitidos por la Corte Penal Internacional.

Califican al primer ministro de Israel como criminal de guerra y rechazan su visita

En este contexto, las declaraciones del alcalde de Nueva York generaron un amplio debate político internacional en redes sociales.

El mandatario local denunció la gravedad de las acciones bélicas ejecutadas contra la población civil en territorio palestino.

«Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra», advirtió el funcionario municipal mediante un video difundido públicamente.

Por consiguiente, la alcaldía remarcó su total rechazo a la presencia de funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos.

Asimismo, la administración neoyorquina enfatizó que ningún prófugo internacional debe ser recibido cordialmente en la ciudad estadounidense.

La evaluación jurídica inicial buscaba determinar si las fuerzas del orden locales podían proceder durante el encuentro diplomático.

«Benjamin Netanyahu no es bienvenido a la ciudad de Nueva York», aseveró el edil con firmeza institucional.

En consecuencia, el municipio busca marcar un precedente ético contundente ante los organismos internacionales con sede en Manhattan.

Llamado a la solidaridad internacional y defensa de los derechos humanos

Por otra parte, la alcaldía neoyorquina reafirmó su compromiso ético con la protección de la dignidad humana universal.

Las autoridades locales sostienen que las ciudades deben utilizar todas las herramientas comunicativas a su alcance.

«Podemos decidir si nuestro silencio se convertirá en otra arma», remarcó el alcalde socialista durante su pronunciamiento.

En consecuencia, la administración municipal promueve un frente activo contra la impunidad en los conflictos armados globales.

Finalmente, el Gobierno de la ciudad reiteró que continuará exigiendo justicia para las víctimas de agresiones militares.

La negativa federal a ejecutar la orden judicial internacional mantiene en alerta a diversos sectores civiles neoyorquinos.

Por ello, la alcaldía neoyorquina insistirá en visibilizar el rechazo social hacia dirigentes imputados por crímenes internacionales.

De esta manera, Nueva York consolida un posicionamiento crítico ante la diplomacia tradicional en la Organización de las Naciones Unidas.