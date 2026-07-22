Proponen Iniciar Juicio a Nicolás Maduro en NY en Junio de 2027

El Departamento de Justicia de EEUU y la defensa de Nicolás Maduro proponen iniciar en junio de 2027 el juicio penal por narcotráfico

Regeneración, 21 de julio de 2026.– Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa legal de Nicolás Maduro acordaron una propuesta de calendario judicial.

Ambas partes solicitaron formalmente que el juicio penal por acusaciones de narcotráfico comience en junio de 2027.

El documento conjunto ingresó este martes ante la corte federal radicada en el distrito de Manhattan.

El juez federal Alvin Hellerstein evaluará los términos presentados para definir la fecha definitiva del proceso.

Además, los involucrados precisaron que el cronograma pactado podría sufrir modificaciones conforme avance la etapa preparatoria.

La audiencia previa programada en el tribunal neoyorquino revisará la viabilidad de los tiempos solicitados por las partes.

La propuesta conjunta se presentó ante el tribunal antes de la audiencia en el caso de Maduro.

Por consiguiente, la resolución final quedará sujeta al criterio exclusivo del magistrado asignado al expediente penal.

Antecedentes de la detención en Caracas y traslado a territorio estadounidense

Por su parte, el operativo militar especial se ejecutó en la ciudad de Caracas durante las primeras horas del 3 de enero.

Tropas estadounidenses trasladaron inmediatamente al mandatario venezolano y a su esposa Cilia Flores hacia territorio norteamericano.

Diversos observadores internacionales señalaron que la acción armada careció de la autorización expresa de la Organización de Naciones Unidas.

La maniobra generó intensas discusiones diplomáticas sobre la soberanía territorial y la legalidad de la intervención diplomática.

Asimismo, la fiscalía estadounidense acusa formalmente al líder sudamericano por presuntos delitos vinculados al tráfico internacional de drogas.

Sin embargo, los defensores legales argumentan que la acusación carece de elementos probatorios contundentes sustentados por las autoridades.

Se han declarado inocentes ante las imputaciones formuladas en los tribunales del distrito neoyorquino.

De esta manera, el conflicto legal promete extenderse durante los próximos meses en los juzgados norteamericanos.

El Gobierno se dirige respetuosamente al Tribunal para informar que las partes tienen la intención de solicitar una fecha de juicio y ciertos plazos previos al juicio en este caso durante la Conferencia de Estatus del 22 de julio de 2026.

Expectativas sobre las audiencias previas y el debate en la corte federal

En este contexto, la sesión judicial de este miércoles definirá los parámetros iniciales de la contienda jurídica internacional.

El tribunal analizará las solicitudes presentadas por el Ministerio Público y los representantes asignados a la defensa.

El juez federal Alvin Hellerstein, quien supervisa el caso, deberá fijar el calendario.

Las resoluciones tomadas durante las próximas horas determinarán la velocidad de los requerimientos y peritajes legales.

Finalmente, el desarrollo del juicio mantendrá la atención diplomática global debido al impacto geopolítico de la causa.

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que el juzgamiento de cargos criminales debe proseguir mediante las vías jurisdiccionales ordinarias.

En consecuencia, el proceso judicial en Manhattan sentará precedentes significativos respecto al derecho internacional contemporáneo.

La comunidad internacional permanecerá atenta a las resoluciones emitidas desde la sede judicial de Nueva York.