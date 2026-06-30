Pakistán: 14 mueren por caída del techo de una escuela particular

Una docente y otros ocho estudiantes sufrieron lesiones en el evento ocurrido en un centro educativo particular en Lahore, Pakistán

Regeneración, 30 de junio 2026– De acuerdo con las autoridades, al menos 14 estudiantes fallecieron al caer el techo de un centro de tutorías en la ciudad de Lahore, en la parte oriental de Pakistán. Una maestra y otros ocho niños fueron heridos y están recibiendo atención médica en un hospital.

Centro infantil

La policía comunicó que el propietario del centro y otra persona fueron detenidos.

Fuentes del área médica señalaron que los niños que murieron en el colapso tenían aproximadamente entre cuatro y doce años.

Esto fue informado por la agencia de noticias AFP.

El alto funcionario policial Faisal Kamran mencionó que los rescatistas estaban buscando entre los escombros.

Esto ocurrió después de recibir reportes de que podría haber más niños atrapados bajo los escombros, según informó la agencia de noticias Reuters.

Edificio viejo

Añadió que el centro estaba situado en un edificio viejo.

Y que, al parecer, el techo de un segundo piso sin terminar colapsó debido a la mala calidad de sus materiales de construcción.

Un testigo dijo a la AFP que unos trabajadores estaban reparando las tejas del edificio cuando el techo se derrumbó y cayó sobre los jóvenes.

La cadena Geo News mostró imágenes de rescatistas y civiles con uniformes que utilizaban palas y sus manos para mover la tierra y los restos del edificio que se había destruido en parte.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, compartió su «tristeza por la pérdida de vidas valiosas en el derrumbe del techo de un centro de tutorías en Kahna, Lahore».

Comunicado

Según un comunicado de su oficina, Sharif «rezó por la rápida recuperación de los heridos y ordenó a las autoridades que les dieran toda la ayuda médica necesaria».

Kamran afirmó que «los culpables del suceso serán localizados mediante una investigación clara, justa y rápida».

Los colapsos de techos y edificios son frecuentes en Pakistán.

Principalmente por las deficientes normas de seguridad y los materiales de mala calidad utilizados en la construcción.

En julio del año pasado, 27 personas fallecieron y diez más resultaron heridas cuando un edificio de cinco pisos se vino abajo en Lyari, una zona de bajos recursos en la ciudad de Karachi, al sur.