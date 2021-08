El ‘Perro’ Bermúdez aseguró que está de acuerdo con la iniciativa Tianguis del Bienestar en beneficio de las personas en situación de pobreza extrema

Regeneración, 13 de agosto de 2021. El comentarista deportivo Enrique Bermúdez aplaudió la iniciativa Tianguis Bienestar para repartirle al pueblo la mercancía decomisada.

El conocido como el ‘Perro’ Bermúdez celebró la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es beneficiar a las personas en situación de pobreza.

«Una gran medida la tomada por el Gobierno de AMLO, el repartir la mercancía confiscada, entre los pueblos más pobres» escribió el comentarista a través de su cuenta de Twitter.

Tras su mensaje de celebración por el Tianguis del Bienestar, Enrique Bermúdez aseguró que recibió ataques y críticas de parte de la oposición.

Sin embargo, en respuesta a algunos usuarios, el comentarista deportivo reiteró estar de acuerdo con la medida para ayudar a quienes más lo necesitan, con esta iniciativa.

Para argumentar su postura, el ‘Perro‘ Bermúdez declaró que aunque no suele hablar de política, le agradan este tipo de medidas por parte del gobierno.

«Me están tirando con todo, no suelo hablar de política, pero esta medida me gusta, desde siempre me he inclinado por ayudar a los más necesitados»