Túnez llega a Nuevo León para el Debut contra Suecia

La escuadra de Túnez arribó a tierras regiomontanas. Los africanos jugarán el partido inaugural de la sede frente al combinado de Suecia

Regeneración, 8 de junio de 2026.– Arribo de la escuadra africana

El combinado nacional de fútbol de Túnez aterrizó en el estado de Nuevo León tras un largo viaje internacional.

La plantilla tunecina completó un trayecto extenuante que incluyó escalas logísticas previas en Estambul, El Cairo y la Ciudad de México.

El conjunto de África del Norte llegó al aeropuerto norteño aproximadamente a las 11:00 horas del día de hoy.

Los futbolistas extranjeros fueron trasladados de inmediato bajo un estricto operativo de seguridad hacia su correspondiente centro de concentración.

Como consecuencia de su planificación, la delegación internacional eligió una exclusiva zona residencial para su descanso integral.

Los jugadores se hospedaron formalmente en el Hotel Presidente Intercontinental dentro del municipio de San Pedro Garza García.

El representativo africano fijará de manera oficial su campamento base en la zona metropolitana durante toda la justa deportiva.

De esta manera, el cuerpo técnico busca la perfecta adaptación climática de sus futbolistas antes del silbatazo inicial.

Sede de entrenamiento y debut

Por otra parte, la directiva del equipo extranjero definió los campos deportivos donde afinarán sus estrategias de juego.

Los seleccionados de las Águilas de Cartago realizarán sus intensas prácticas vespertinas en las modernas instalaciones de El Barrial.

Este complejo deportivo pertenece al Club de Fútbol de los Rayados de Monterrey en el municipio de Santiago.

De acuerdo al calendario institucional, los entrenamientos oficiales comenzarán mañana por la noche a partir de las 20:00 horas.

En sintonía con la agenda mundialista, el plantel se prepara intensamente para afrontar un histórico partido de fútbol internacional.

La escuadra de Túnez disputará un vibrante encuentro contra la Selección de Suecia en el Estadio Monterrey.

Este esperado compromiso deportivo marcará de forma oficial la inauguración formal de la sede neoleonesa en el certamen.

La afición local espera un gran espectáculo deportivo el próximo 14 de junio sobre la cancha del inmueble regiomontano.

Apoyo e ilusión de la afición

En el mismo sentido, la bienvenida del equipo en tierras mexicanas estuvo enmarcada por un ambiente sumamente emotivo.

Un fiel seguidor de nacionalidad tunecina acudió en solitario para recibir con orgullo a sus compatriotas al hotel.

Este aficionado extranjero radica en la ciudad norteña desde hace dos años en compañía de su actual esposa mexicana.

El entusiasta seguidor del conjunto africano no dejó pasar la oportunidad de mostrar su total felicidad ante la prensa.

Finalmente, el aficionado tunecino de nombre Yassine externó su alegría por la presencia del talentoso centrocampista Hannibal Mejbri.

Al respecto, el emocionado joven residente de la capital del estado destacó: “Estoy feliz, vivo aquí en Monterrey. El mejor del equipo de Hannibal, es el mejor medio”.

Los directivos del fútbol africano confían plenamente en el talento del mediocampista para avanzar a la siguiente ronda.

El combinado norteafricano buscará hacer historia frente a los ojos del público mexicano durante este torneo global.