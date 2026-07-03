Ola de Calor Extrema Amenaza Costa Este de Estados Unidos

Temperaturas de 46°C afectan Nueva York y Washington D.C. Autoridades emiten alertas por riesgos a la salud y posibles cortes eléctricos

Regeneración, 3 de julio de 2026.– La costa este de Estados Unidos enfrenta una peligrosa ola de calor extrema esta semana.

Los termómetros alcanzarán hasta los 46°C en ciudades como Nueva York este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte riesgos mortales para residentes sin acceso a aire acondicionado.

Los ciudadanos deben mantenerse hidratados para evitar golpes de calor durante estos días críticos.

Ante este escenario climático, las autoridades locales han reforzado sus llamados a la prevención ciudadana.

El alcalde Zohran Mamdani enfatizó la gravedad de este fenómeno meteorológico durante una conferencia matutina.

“Se espera que hoy se alcance el punto álgido de la ola de calor”, declaró el funcionario.

Las altas temperaturas continuarán afectando la región costera hasta el próximo sábado por la tarde.

Impacto en eventos masivos

Sin embargo, el clima extremo no solo afecta la salud, sino también importantes celebraciones nacionales.

Los festejos por el 250 aniversario de la independencia enfrentan complicaciones logísticas debido al intenso calor.

En Washington D.C., varios eventos públicos fueron retrasados para evitar riesgos innecesarios a los asistentes.

El concierto frente al Capitolio peligra por las condiciones climáticas que azotan la capital estadounidense.

Adicionalmente, el ámbito deportivo enfrenta desafíos críticos con la celebración del Mundial de Futbol 2026.

El calor extremo amenaza los partidos programados en estadios sin sistemas de aire acondicionado adecuados.

La selección de Argentina ya experimentó el sofocante clima en Miami durante sus recientes encuentros deportivos.

Filadelfia se prepara para un duelo clave mientras las temperaturas se mantienen en niveles peligrosamente altos.

Riesgos a la infraestructura eléctrica

Más allá de los eventos deportivos, la infraestructura eléctrica está bajo una presión extrema.

Las altas temperaturas nocturnas impiden que el cuerpo humano se recupere adecuadamente del calor diurno.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que estas olas de calor matan a más personas que otros desastres.

Los sistemas eléctricos estatales enfrentan una demanda sin precedentes debido al uso masivo de aires acondicionados.

Finalmente, el cambio climático se señala como el principal factor detrás de estos fenómenos recurrentes.

Científicos advierten que el calentamiento global intensifica la frecuencia de estos eventos atmosféricos extremos en todo el mundo.