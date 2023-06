Publican carta póstuma escrita por Hipólito Mora

La familia del exlíder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, publicó una carta que dejó en caso de que fuera asesinado.

RegeneraciónMx, 30 de junio de 2023.- Tras la muerte del exlíder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, familiares y cercanos revelaron una carta que pidió publicar cuando lo mataran.

A través de redes sociales comenzó a circular dicha carta en la que pidió que su muerte no fuera en vano.

“Que mi muerte no sea en vano. Lo dije en muchas ocasiones; sabía que este día llegaría. Lo dije: me voy a morir peleando. Solo quiero que mi muerte no sea en vano; que los michoacanos, que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo”, señala en la misiva de Hipólito Mora.

“Que los policías, vean que tienen la fuerza para acabar con esto; que el gobierno, el que esté, en el momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos, antes que en sus campañas o en sus bolsillos”, continúa el texto de Hipólito Mora.

Comentó que nunca aceptó sobornos, ni intimidaciones; además de que luchó sin recibir nada a cambio, más que el cariño de la gente. “Los que no me quería, eran los chicos malos. Yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿dónde estabas? ¿por qué me huías tanto?”.

