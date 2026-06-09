San Luis Potosí: 147 Casos de Gusano Barrenador

Autoridades atienden 147 casos de gusano barrenador en ganado. Implementan brigadas de emergencia en 59 municipios de la entidad

Regeneración, 8 dejunio de 2026.– El estado de San Luis Potosí enfrenta una contingencia sanitaria con 147 casos activos de gusano barrenador registrados.

Por tal motivo, las autoridades estatales mantienen brigadas de supervisión permanente a lo largo de los 59 municipios potosinos.

El objetivo prioritario de este despliegue oficial consiste en blindar la producción ganadera frente a la peligrosa plaga.

Las afectaciones directas ponen en riesgo el sustento económico y el patrimonio de miles de familias del campo.

Como consecuencia de este escenario de riesgo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal lidera las estrategias de contención.

La dependencia trabaja en estrecha vinculación operativa con el Centro de Operaciones por Emergencias Sanitarias con sede en Ciudad Fernández.

Diversos comités evalúan diariamente la evolución de los contagios detectados para evitar una propagación masiva hacia el ganado sano.

Los especialistas sanitarios agilizan la entrega de tratamientos veterinarios gratuitos a las comunidades afectadas por la infestación.

Coordinación institucional y capacitación técnica

Por otra parte, la estrategia contra el parásito sumó el valioso respaldo de importantes organismos de nivel federal.

Especialistas de la Comisión México-Estados Unidos y del Senasica colaboran activamente en la revaluación médica de los animales infectados.

Personal altamente calificado realiza inspecciones rigurosas en los ranchos para frenar el avance de las larvas destructoras.

Estas acciones conjuntas buscan mantener el estatus zoosanitario de la entidad ante los mercados nacionales de carne.

En sintonía con las medidas preventivas, las uniones ganaderas regionales de la Huasteca Potosina organizan talleres informativos constantes.

Los productores locales reciben adiestramiento técnico especializado para identificar oportunamente los síntomas de la enfermedad en sus hatos.

Las capacitaciones presenciales enseñan métodos efectivos de curación biológica y el correcto manejo de heridas expuestas en los ejemplares.

Gracias a estas labores comunitarias, los trabajadores agropecuarios fortalecen sus mecanismos de defensa contra la plaga.

Monitoreo continuo y reportes ciudadanos

En el mismo sentido, las autoridades correspondientes solicitan la colaboración activa de todos los dueños de ganado.

Los médicos veterinarios sugieren realizar revisiones periódicas y minuciosas en los animales domésticos o de corral de las granjas.

Cualquier sospecha de contaminación biológica debe ser canalizada de inmediato a las delegaciones municipales de Desarrollo Rural habilitadas.

La detección temprana resulta crucial para salvar la vida de los bovinos y evitar mayores pérdidas económicas.

Finalmente, el titular de la dependencia agropecuaria emitió un mensaje urgente dirigido a toda la comunidad ganadera estatal.

Al respecto, Jorge Luis Díaz Salinas exhortó a “revisar constantemente las heridas de sus ejemplares y reportar de inmediato la presencia de larvas”.

El funcionario estatal insistió en que la notificación rápida detendrá los focos de contagio en las regiones vulnerables.

La vigilancia estrecha continuará vigente en toda la entidad hasta erradicar por completo la presencia del parásito.