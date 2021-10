Un sacerdote provocó que un hombre fuera sacado de una iglesia por no seguir las medidas sanitarias durante una misa

El video del acto de violencia contra el sacerdote en plena misa se viralizó en redes sociales

Regeneración, 27 de octubre de 2021. Las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 son indispensables en los sitios públicos de todo el mundo.

Si bien, el uso de cubrebocas es indispensable y ya se convirtió en una situación habitual, sin embargo, nunca falta quienes prefieren arriesgarse a posibles contagios.

Tal es el caso de un cura que presuntamente señaló a un hombre por no utilizar cubrebocas durante una misa.

El caso se registró en Washington, Estados Unidos, donde fue captado el momento en que se desencadenó una pelea campal luego de que un sujeto se puso violento tras ser exhibido por no seguir las medidas sanitarias.

La grabación del altercado se viralizó en redes sociales, donde se puede ver que los feligreses tuvieron que intervenir tras las agresiones verbales del sujeto sin cubrebocas.

Según información publicada en redes sociales, este polémico caso se registró en la iglesia St. Frances Cabrini Parish de la ciudad de Tacoma en Washington.

Durante el video se observa que el sacerdote de la iglesia apunta hacia un hombre que viste camiseta azul.

A pesar de que no se distingue lo que dice el cura, el sujeto se levanta y enojado empieza a acercarse al sacerdote del recinto religioso.

Como consecuencia, el hombre comienza a arremeter contra el sacerdote, quien prefiere retirarse del podio para evitar un conflicto.

Ante el problema, los feligreses comienzan a levantarse de sus asientos para intentar calmar al hombre de camiseta azul.

Segundos después, los empujones y golpes contra el hombre sin cubrebocas iniciaron una pelea campal entre los feligreses de la iglesia.

Por otra parte, se puede observar que el sacerdote del centro religioso evitó a toda costa meterse entre los golpes.

Finalmente, un grupo de feligreses controló los movimiento del sujeto sin cubrebocas y decidieron cargarlo y llevarlo hacia la salida de la iglesia.

Medios locales informaron que los sacerdotes de Estados Unidos lamentaron que se registró un acto de violencia durante una misa.

Father declined to forgive those who trespassed against him pic.twitter.com/Bj55SpHU8v

— 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) October 25, 2021