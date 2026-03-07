Se pospoen Copa Africana de Futbol Femenil

La festividad deportiva de futbol femenino se pospone hasta el verano de este año debido a la situación en Medio Oriente

Regeneración, 6 de febrero 2026– La Confederación Africana de Fútbol informó que el torneo femenino se retrasará varios meses, indicando la necesidad de manejar circunstancias inesperadas y garantizar una buena organización junto a federaciones internacionales y autoridades locales.

Decisión

Esta decisión fue tomada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en relación con el calendario de la competencia más importante a nivel femenino en el continente.

Las recientes polémicas en la organización de la Copa Africana masculina y las repercusiones internacionales derivadas del conflicto bélico en Oriente Medio influyeron en ello.

Según indicó la CAF en su página web, la edición 2026 de la Copa Africana Femenina se realizará del 25 de julio al 16 de agosto.

Originalmente, estaba planeada para llevarse a cabo del 17 de marzo al 3 de abril.

Anfitrión

Marruecos seguirá siendo el único país anfitrión del torneo, luego de ser confirmado como sede oficial de la próxima edición.

La CAF señaló que el retraso del evento se debe a la necesidad de enfrentar situaciones inesperadas.

También se busca asegurar una buena coordinación con la FIFA, federaciones nacionales y otros actores clave.

“Tras las conversaciones entre la CAF y sus socios, la FIFA y otras partes interesadas, la CAF decidió reprogramar las fechas…

…para garantizar el éxito de esta importante competición femenina, teniendo en cuenta ciertas circunstancias imprevistas”, se mencionó en un comunicado.

La CAF

El medio oficial de la CAF afirmó que los preparativos siguen avanzando y las partes involucradas tienen confianza en el éxito del evento.

Otra consideración que la CAF citó, según lo indicado en su sitio web, se relaciona con el contexto internacional.

En particular, las repercusiones organizativas que ha traído el conflicto en el Medio Oriente.

La CAF declaró en su página oficial que el objetivo principal de la reprogramación es priorizar

la calidad operativa y organizativa.

Con el fin de evitar problemas similares a los que ocurrieron en torneos continentales anteriores.