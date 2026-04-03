Buques de Japón y Europa cruzan el estrecho de Ormuz

Buque tanque de gas natural licuado de Japón, un portacontenedores francés y otros de diversas banderas recorren Ormuz informan empresas

Regeneración, 3 de abril de 2026. En medios destacan que diversos buques han podido cruzar el estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra de Israel y EE.UU contra Irán.

Y es que un buque tanque japonés de gas natural licuado ha atravesado el estrecho de Ormuz. En lo que se sabe que es el primer caso desde su cierre efectivo en medio de la guerra en Irán.

Esto, según informó el viernes la naviera, «mientras Japón, un país con escasos recursos, sopesa medidas para reducir la demanda de petróleo y prepararse para la escasez de energía».

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Así, la compañía naviera Mitsui OSK Lines informó que el buque cisterna SOHAR LNG había transitado por el estrecho. Confirmó que toda la tripulación se encontraba a salvo.

El cierre efectivo de la vía marítima iraní ha disparado los precios. Además asestando un duro golpe a países como Japón, que dependen en gran medida de las importaciones de energía de Oriente Medio.

Según la Asociación Japonesa de Armadores, el número de buques relacionados con Japón que aún se encontraban en el Golfo Pérsico era de 44 hasta el viernes, frente a los 45 anteriores.

Navegaciones

Ahora Irán tiene su peaje en el Estrecho de Ormuz, antes de la guerra no lo tenía. Cobra 1 dolar por cada barril de petróleo, hoy le genera 20 millones de dólares al día.

Luego de la guerra será de 120 a 170 millones día.

Sólo EEUU e Israel no podrán pasar pic.twitter.com/A7G8xx5Y4O — Adel El Zabayar (@Zabayar) April 2, 2026

Por otra parte, según informes de los medios de comunicación, un buque portacontenedores francés también abandonó el estrecho, que atraviesa aguas territoriales iraníes y omaníes.

En tanto que The Guardian confirma la nota y precisa que los hechos, después de que decenas de países presionaran a Irán, exigiendo un tránsito seguro a través del estrecho.

E incluso, amenazando con imponer sanciones.

Según informó el Financial Times, citando a la empresa de análisis de datos de seguimiento MarineTraffic, un buque portacontenedores propiedad de la naviera francesa CMA CGM había zarpado del Golfo.

🚨🇺🇸🇮🇱🇮🇷 Trump dice que con un poco más de tiempo, EEUU puede abrir fácilmente el Estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna.



“Sería un 'chorro de dinero’ para el mundo???” pic.twitter.com/wKcM4H34h5 — Tony Venet (@TonyVenet274186) April 3, 2026

Se cree que es el primer barco propiedad de una naviera occidental que ha realizado el viaje a través del estrecho desde el comienzo de la guerra en Irán a finales de febrero.

Según los informes, el buque CMA CGM Kribi, que navega bajo bandera de Malta, activó su transpondedor.

Esto, cerca de la costa de Dubái el 28 de marzo antes de atravesar el estrecho con carga.

El buque rodeó la isla de Larak, cerca de la costa de Irán, que se ha convertido en una ruta popular para los barcos que realizan el tránsito.

Otros

Trump: Necesitamos 2.000 millones de dólares al día para reabrir el Estrecho de Ormuz.



Senador de EEUU: El estrecho estaba abierto antes de la guerra. Tratamos de resolver un problema que nosotros creamos. ¿Cuál es el sentido de la guerra? Es una locura.pic.twitter.com/3G05n50ZNs — Julen Bollain (@JulenBollain) March 26, 2026

Como se sabe el bloqueo ha provocado un aumento de los precios del petróleo y el gas en todo el mundo, y crece la preocupación por la seguridad alimentaria.

Lo anterior , ya que un tercio del comercio mundial de materias primas para fertilizantes suele pasar por el estrecho.

Según el Financial Times, tres buques cisterna vinculados a Omán también habían atravesado el canal. Sin tomar la ruta del norte que bordea la isla iraní.

Como se indica, uno de ellos era un buque cisterna de gas natural licuado, propiedad conjunta de la empresa japonesa Mitsui OSK Lines.

El buque metanero Sohar, que navega bajo bandera panameña, ha completado el trayecto, según un comunicado enviado a Reuters.

Sin embargo Mitsui OSK declinó revelar cuándo cruzó el buque el estrecho y si había realizado alguna negociación al respecto, señala el portal.