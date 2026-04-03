Sector privado elogia política de vivienda de Sheinbaum

Más de un millón de casas habitación la meta de Sheinbaum. “La idea es ir a fondo, es un cambio estructural” reconocen empresarios

Regeneración, 3 de abril de 2025. Agencias y portales señalan que sector público y privado celebran giro de Sheinbaum hacia la vivienda.

Y es que se indica la opinión de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México.

Y el cual aseguró que ‘las iniciativas son muy bien recibidas’ por el sector privado.

Vivienda Sheinbaum

Priorizamos el bienestar de las y los mexicanos en todos los rincones del país.



En el #MiércolesDeVivienda le cumplimos a la comunidad pesquera de El Mezquital a través de Programa de #ViviendasBienestar. Familias que vivían en una zona de riesgo, ahora podrán estas seguras. pic.twitter.com/b83ZtARCN1 — SEDATU México (@SEDATU_mx) April 2, 2026

Lo que se subraya es que en el sector privado coinciden en que la vivienda volvió al centro de la agenda.

E incluso se dice que se trata de un reconocimiento común al giro de la presidenta Claudia Sheinbaum a la política habitacional mediante esquemas como la renta con opción a compra.

Así como una meta de construcción que ya rebasó el millón de casas, prometido al inicio del sexenio.

Asimismo, se indica que EFE apunta que desde la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México, su presidente, Jorge Gordon, aseguró:

-Que “las iniciativas son muy bien recibidas” por el sector privado.

Añadió que, tras años de rezago, el regreso del tema a la conversación pública y a los planes de producción de vivienda representa “un primer paso”.

Esto, especialmente para los segmentos con menor acceso a casa propia.

Empresa

Asimismo se destaca que el empresario Federico Cerdas, director general de Global Businesses Inc. de México, coincidió en el diagnóstico.

-“…,el hecho de que la vivienda está en el centro de la atención del Gobierno es algo muy bueno”.

Esto, pues consideró que el rezago habitacional llevaba demasiado tiempo sin ocupar un lugar prioritario en la política pública.

La nueva estrategia del Gobierno mexicano ha ido tomando forma, al pasar de una meta sexenal de un millón de viviendas a 1.8 millones de casas nuevas.

Esto, con una distribución de 1.2 millones a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Asimismo 500 mil de la Comisión Nacional de vivienda (Conavi) y 100 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Construyendo

En paralelo, el Gobierno reportó en julio de 2025 que ya tenía los predios para construir 186 mil viviendas ese año. Con un avance de 138 mil 473, equivalente al 75% de esa meta.

Este año aumentamos el presupuesto para el mantenimiento de Unidades Habitacionales a $600 millones y con ello vamos por la intervención de 2,500 en toda la #CapitalDeLaTransformación.



El bienestar en vivienda es prioridad en el @GobCDMX. pic.twitter.com/wpHENnGXYt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 6, 2026

Para 2026, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que se formalizaría la construcción de más de 400 mil viviendas. Con lo que se alcanzaría el 50% de la meta sexenal.

Otro eje del nuevo enfoque es el arrendamiento social.

La reforma a la Ley del Infonavit, desde el 21 de febrero de 2025; permite que trabajadores con al menos un año de cotización continua participen en programas de arrendamiento social.

Así como en esquemas de opción de compra, con posibilidad de reconocer las rentas pagadas a cuenta del precio final de venta.

Desde Servimet, Carlos MacKinlay enmarcó ese viraje con una definición general del momento que vive la capital. “La idea es ir a fondo, es un cambio estructural”.

En ese contexto ubicó los esfuerzos de la Ciudad de México para acompañar proyectos de vivienda asequible mediante facilidades administrativas, coordinación con desarrolladores y ferias de vivienda.

Bienestar

«Vivienda para el Bienestar», con la meta de construir 1.8 millones de viviendas y realizar 1 millón de escrituraciones.

Con una inversión de 600 mil millones de pesos, el plan prioriza a jóvenes, mujeres jefas de hogar, indígenas y adultos mayores, enfocándose en vivienda asequible, renta social y zonas con rezago.

Meta de Construcción: Construcción de 1.2 millones de viviendas a través del Infonavit y 600 mil a través de la CONAVI, enfocadas en zonas con alto rezago, principalmente el sur-sureste del país.

Hoy en Tamaulipas tuvimos la dicha de entregar casas a beneficiarios Infonavit que forman parte del programa Vivienda para el Bienestar. Luchamos por la justicia social y la felicidad del pueblo de México. pic.twitter.com/2ickvZSIBI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 25, 2026

Renta para Jóvenes: Creación de un programa de vivienda en renta asequible para jóvenes, permitiéndoles arrendar y posteriormente adquirir la propiedad.

Además de la regularización y Escrituración. Esto, para certeza jurídica con la escrituración de 1 millón de viviendas que actualmente no cuentan con documentos.

En cuanto a financiamiento y costo el enfoque está en otorgar créditos «baratos» y accesibles, evitando las deudas impagables de periodos anteriores.

Vivir

Y es que además se destaca que ya no serán «huevitos» o «pichoneras» sino que tendrán al menos 60 metros cuadrádos, con servicios básicos y ubicadas cerca de centros de empleo, educación y transporte.

Se prioriza la región sur con 325 mil viviendas, seguida por el centro (239 mil), centro-norte (228 mil 800) y norte (206 mil 800).

Infonavit: Construirá 1.2 millones de viviendas, con avances registrados en 2025 y metas definidas para 2026, incluyendo el programa de remodelación «Renovavissste».

El Programa de Vivienda Social (PVS) 2026 ofrece subsidios para población de bajos ingresos sin acceso a créditos tradicionales.

Como se sabe se envió una iniciativa de Ley para permitir que el Infonavit construya vivienda directamente y ofrezca esquemas de renta.

El registro para estos programas se puede consultar en las plataformas oficiales de CONAVI y Vivienda para el Bienestar, solicitando identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Todo ello en el contexto de las iniciativas de Sheinbaum.