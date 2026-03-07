Protección a museos y patrimonio cultural en el Golfo

Alarma por información de daños severos al patrimonio cultural de la región, confirmados por organismos como la UNESCO

Regeneración, 6 de febrero 2026– El Consejo Internacional de Museos (ICOM) manifiesta su seria preocupación por el conflicto reciente en Irán, así como en el Golfo y el Mediterráneo oriental, junto a sus consecuencias humanitarias y los peligros que enfrentan los museos y el patrimonio cultural de esa área.

Daños

Estamos alarmados por la información sobre los daños severos al patrimonio cultural de la región, confirmados por organismos internacionales como la UNESCO.

El ICOM está monitoreando de cerca la situación en colaboración con sus comités nacionales y socios internacionales en la región.

De acuerdo con su compromiso esencial hacia la protección del patrimonio cultural.

Seguimos atentos a la seguridad y bienestar de nuestros miembros en las áreas afectadas.

Seguridad

Asimismo, cuidamos de la seguridad de todos los profesionales que se esfuerzan por proteger el patrimonio cultural.

El ICOM resalta la importancia de adherirse al derecho internacional humanitario y asegurar la protección de los civiles.

El ICOM hace un llamado a todos los involucrados para que cumplan con sus responsabilidades según la Convención de La Haya de 1954.

Esta convención se estableció para proteger los Bienes Culturales en situaciones de Conflicto Armado y sus Protocolos.

Respeto

Además, reitera su petición a todas las partes para que respeten las obligaciones legales internacionales en la protección del patrimonio cultural.

El ICOM respalda las declaraciones previamente emitidas por organizaciones asociadas y se remite a la Declaración del ICOM por la Paz.

También menciona la Declaración sobre la protección de archivos, bibliotecas, museos y sitios patrimoniales durante conflictos armados y periodos de inestabilidad política.

Pérdida para la humanidad

La destrucción del patrimonio no es solo una tragedia local, sino que representa una pérdida para toda la humanidad.

Es crucial que nos unamos mediante el diálogo, la colaboración y el respeto para mantener los lazos culturales que unen nuestro pasado común con un futuro más pacífico.