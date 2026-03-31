Zelenski: Pacto «histórico» de defensa con países del Golfo Pérsico

Zelenski dijo estar abierto a discutir un cese al fuego con Rusia sin renunciar a la independencia y la soberanía de Ucrania

Regeneración, 31 de marzo 2026– Este lunes, el presidente Volodimir Zelenski, sugirió una tregua por la Pascua y aseguró que su administración está dispuesta a avanzar en cualquier tratado que termine la guerra, siempre que no se ponga en peligro la dignidad o la autonomía del país. Además, celebró los acuerdos «históricos» alcanzados con países del Golfo.

Alto el fuego temporal

“Apoyamos cualquier forma de terminar la guerra, siempre que no implique renunciar a la independencia del Estado.

Nos mostramos abiertos a un alto el fuego, incluso en el sector energético, durante las festividades de Semana Santa”, dijo a los medios.

El presidente desestimó que se encuentren bloqueadas las conversaciones tras recientes diálogos con Estados Unidos.

Afirmó que es fundamental avanzar hacia conversaciones diplomáticas más amplias.

Reunión trilateral

En este contexto, destacó la importancia de una reunión trilateral y reafirmó su disposición para dialogar con Rusia en cualquier otro país que no sea Rusia o Bielorrusia.

Zelenski mencionó que hay posibilidades de reanudar las charlas en países como Suiza o Turquía.

Y recalcó que el proceso debe seguir adelante a pesar del escenario internacional, que está marcado por nuevas tensiones en Oriente Medio.

Antecedente

El antecedente más reciente de una pausa por Pascua ocurrió el año pasado.

Cuando Rusia implementó una suspensión unilateral que condujo a acusaciones de incumplimientos por ambas partes.

Ambos lados denunciaron ataques durante ese tiempo, aunque en los primeros momentos se llevó a cabo un intercambio importante de prisioneros.

La tregua se mantuvo por aproximadamente 30 horas antes de que las hostilidades se reanudaran.

Acuerdos «históricos»

Al mismo tiempo, Zelensky calificó de “históricos” los acuerdos de defensa recientemente firmados con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita durante su visita a la región.

De acuerdo a sus comentarios, los acuerdos incluyen colaboración estratégica en tecnología militar, asistencia mutua y desarrollo conjunto en áreas como los drones navales.

Los pactos podrían tener una vigencia de hasta 10 años e involucran la transferencia de conocimientos basados en la experiencia ucraniana en la protección de rutas marítimas.

Conocimientos

El presidente subrayó especialmente las lecciones aprendidas del corredor del mar Negro, que permitió que el comercio continuara a pesar del conflicto.

Afirmó que Ucrania está compartiendo esas capacidades con sus nuevos aliados.

Estos tratados surgen en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Medio.

Lo cual ha aumentado el interés en fortalecer las capacidades defensivas y garantizar rutas estratégicas para el comercio internacional.