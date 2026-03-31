España cierra espacio aéreo a aviones de EE.UU. para la guerra

El gobierno ibérico ha reiterado que la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán es «profundamente ilegal y profundamente injusta»

Regeneración, 30 de marzo 2026– El Gobierno de España anunció el lunes que su espacio aéreo estará cerrado para aeronaves estadounidenses que participen en la guerra en Irán. Aviones de EE. UU. que pretendan usar el espacio aéreo español con otros fines, tendrán paso libre.

España cierra el espacio aéreo a EEUU! pic.twitter.com/vvsbC6w6EC — Oscar Lopez (@DEVOLUCIONARIOS) March 30, 2026

Postura

La postura del Gobierno español sobre el conflicto actual en el Medio Oriente ha sido clara y se ha expresado repetidamente con un mismo mensaje: “No a la guerra”.

Entre otras acciones específicas, las autoridades españolas han dejado en claro en las últimas semanas su posición a Estados Unidos.

En estas declaraciones, han indicado que no se permitirá a los EE. UU. utilizar las bases militares de Rota y Morón de la Frontera.

Con el objetivo de evitar que se vean implicadas de alguna manera en la guerra en Irán.

Ambas instalaciones son de jurisdicción compartida y se encuentran en el sur de España.

Nuevo reglamento

Sin embargo, este lunes se anunció un nuevo reglamento por parte de las autoridades españolas:

Se cerrará el espacio aéreo a las aeronaves estadounidenses que participen en el conflicto en el Medio Oriente.

“Desde el primer momento, se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas”…

…que “no se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”.

Aclaración

Esta aclaración fue realizada esta mañana por la ministra de Defensa española, Margarita Robles.

A pesar de esto, Robles mencionó que Estados Unidos podrá seguir utilizando ambas bases para “otras actuaciones” que no estén relacionadas con este conflicto.

El Gobierno español ha subrayado en múltiples ocasiones que considera “profundamente ilegal y profundamente injusta” la guerra de Israel y EE. UU. contra Irán.

La decisión de prohibir el uso de las bases para actividades asociadas con las hostilidades en Irán ha provocado un nuevo intercambio diplomático entre los dos países.

Amenazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a amenazar a principios de marzo con cortar las relaciones comerciales con España.

Sin embargo, esta amenaza no se concretó, ya que “las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos”.

Así lo admitió este lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista con la emisora de radio Cadena Ser.