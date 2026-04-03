Un mes de transporte público gratuito en Islamabad y Punjab

Pakistán aumenta 42.7% gasolina y 54.9% diésel: Gratuidad del transporte del estado en Punjab y de todo transporte público en Islamabad

Regeneración, 3 de abril de 2026. En redes destacan que Pakistán implementó medidas de alivio inmediato tras un aumento histórico en los precios del combustible.

Esto es, incluyendo transporte público gratuito en Islamabad y en la provincia de Punjab durante 30 días.

La medida abarca el transporte público gestionado por el estado (Orange Line Metro, Metro Bus, Speedo buses y buses eléctricos) en Punjab y todo el transporte público en Islamabad.

Transporte

La decisión responde a un aumento de emergencia del 42.7% en el precio de la gasolina y del 54.9% en el diésel, motivado por las interrupciones en el suministro internacional debido a la guerra en la región.

Además del transporte gratuito, se anunciaron subsidios específicos para camioneros y transportistas.

Así como un esquema de combustible a precio reducido para motociclistas y pequeños agricultores para mitigar el impacto económico.

El gobierno federal asumirá un costo estimado de 350 millones de rupias (aproximadamente $1.25 millones de dólares) para financiar la gratuidad del transporte en la capital durante este mes.

Aliviar la carga económica sobre estudiantes, trabajadores y grupos de bajos ingresos.

Ante el incremento de los precios (la gasolina subió un 42.7% a 458.41 PKR y el diésel un 54.9% a 520.35 PKR).

Donde PKR es la abreviatura de la rupia pakistaní. Ante el escenario se han anunciado otros alivios focalizados.

Por ejemplo, para motociclistas habrá un subsidio de 100 PKR por litro para un máximo de 20 litros mensuales durante los próximos tres meses.

En tanto que el transporte de carga y pasajeros recibirá subsidios mensuales de 70 mil rupias para camiones de alimentos.

Seguido de, 80 mil rupias para camiones grandes y hasta 100 mil rupias para autobuses de servicio público.

En tanto que en la Provincia de Sindh, aunque no implementó transporte gratuito universal, se anunció un subsidio directo de 2 mil PKR para motociclistas.

Para el sector agrícola, además, se otorgará un apoyo de mil 500 PKR por acre a pequeños agricultores para contener la inflación en los alimentos.

Dato

Pakistán tiene 5 focos de inseguridad. Por una parte, Baluchistán con la insurgencia armada contra el Estado y China.

En tanto que en la región de Khyber Pakhtunkhwa hay una guerra contra el TTP (Talibán Pakistaní).

Y en Sindh, ocurre violencia de bandas en Karachi vinculada al puerto de salida de heroína.

Por otra parte, en el Valle de Fergana (Uzbekistán/Kirguistán/Tayikistán) hay conflictos fronterizos de baja intensidad por el control de la «Ruta del Norte» de la droga hacia Rusia.