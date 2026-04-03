Brillante Roberto Velazco Álvarez a Relaciones Exteriores

Juan Ramón de la Fuente atenderá cuestiones de salud. Sheinbaum postula al hasta ahora subsecretario para América del Norte, Roberto Velazco

Regeneración, 3 de abril de 2026. En redes sociales la presidenta Sheinbaum confirmó que Juan Ramón de la Fuente renuncia a Relaciones Exteriores para someterse a operación.

La renuncia este miércoles 1 de abril como Secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

Sheinbaum

Y es que a través de un video difundido en sus redes sociales, Sheinbaum dijo que De la Fuente se va a someter a una nueva operación quirúrgica.

Seguidamente reveló que después tendrá que tomar un tiempo para su rehabilitación, por lo que el mismo pidió dejar el cargo de forma definitiva.

Agregó que una vez que mejore su salud, Juan Ramón de la Fuente podría regresar al gobierno federal en una nueva responsabilidad.

El Doctor Juan Ramón de la Fuente tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud. Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación, se reincorporará con nosotros en otra tarea.

He decidido proponer al Senado de la… pic.twitter.com/nxg1awheqi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 1, 2026

En el mismo video, Sheinbaum confirmó que el relevo de De la Fuente será Roberto Velasco , quien se venía desempeñando como Subsecretario para América del Norte,

Desde luego se subraya su experiencia en las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá.

“He decidido proponer al Senado de la República al Maestro Roberto Velasco Álvarez como canciller”, expuso la mandataria.

Juan

Como se sabe Juan Ramón de la Fuente asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 bajo la administración de Sheinbaum Pardo.

Al tiempo que se recuerda que a finales de noviembre de 2025 De la Fuente ya se había ausentado de sus labores debido a una intervención quirúrgica.

Durante su ausencia temporal, el propio Velasco estuvo al frente de la Cancillería.

En tanto que en redes sociales se subraya sobre la trayectoria de Juan Ramón de la Fuente en el servicio público.

El cual incluye haber sido representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas durante el sexenio de AMLO.

De 1999 a 2007 fue Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y durante el sexenio de Ernesto Zedillo se desempeñó como Secretario de Salud.

Brillante

Por otra parte, Roberto Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por Universidad de Chicago y en 2013 se graduó de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Desde junio de 2020, Roberto Velasco coordinaba la política para América del Norte en la SRE y después fue elevado a subsecretario.

Además, encabezó múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel sobre seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas, entre otras.

De diciembre de 2018 a mayo de 2020 se desempeñó como director general de Comunicación Social de Relaciones Exteriores.

Durante su estancia en Chicago, fue editor en jefe de Chicago Policy Review, una revista publicada por los estudiantes de la Escuela Harris de la Universidad de Chicago.

E incluso colaboró en la oficina del alcalde de la ciudad.

Se indica que Velasco Álvarez cuenta además con una amplia experiencia en el gobierno federal, estatal y local mexicano.

Esto, incluyendo puestos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Economía del Gobierno de México.