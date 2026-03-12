Sheinbaum desiste de acción legal contra Elon Musk

La presidenta Sheinbaum no descarta reconsiderar la opción de tomar medidas legales contra el empresario si persisten los ataques

Regeneración, 11 de marzo 2026– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo finalmente optó por no presentar un pleito civil contra Elon Musk, el empresario y líder de X, quien la acusó de tener presuntos lazos directos con el crimen organizado.

Sheinbaum descarta demanda contra Elon Musk

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno podría reevaluar acciones si Elon Musk mantiene sus declaraciones. pic.twitter.com/BeErGuhRak — Orus Media (@OrusMediaMx) March 11, 2026

Rueda de prensa

Durante su rueda de prensa matutina este miércoles, Sheinbaum fue consultada sobre el caso.

La mandataria federal anunció que había considerado «no presentar la demanda civil en este asunto».

Sin embargo, manifestó que, si el empresario continúa con su difamación, revisará nuevamente con su equipo si debe proceder legalmente en su contra.

El 24 de febrero, la presidenta había mencionado que sus abogados estaban evaluando la posibilidad de demandar a Musk.

Acusación

Esto se debió a las afirmaciones del empresario donde la relacionaba con la delincuencia organizada.

El 22 de febrero, ocurrieron incidentes violentos en el país tras la captura y muerte de «El Mencho».

En este contexto, Musk publicó en X videos de bloqueos y vehículos en llamas con el fin de «mostrar» la situación en México.

Asimismo, criticó la postura de la Presidenta de México de no reanudar la llamada «guerra contra el narco».

Publicación

En una de sus publicaciones, Musk afirmó que los cárteles dictan lo que Claudia Sheinbaum debe decir.

También insinuó que ella se opone al envío del Ejército para combatir a los grupos criminales por miedo a represalias.

Como respuesta, la Jefa del Poder Ejecutivo mencionó en la «mañanera del pueblo» que estaba considerando acciones legales:

Acción legal

«Estamos valorando si iniciamos algún tipo de proceso legal. Eso lo están revisando los abogados, pero para mí lo importante es la opinión del pueblo, la verdad.

La mayoría de las personas reconocen el trabajo de las Fuerzas Armadas y el esfuerzo que realizamos diariamente por el bienestar del país».

Finalmente, Sheinbaum llamó «absurdo» los señalamientos sobre un supuesto narcogobierno en México.

«Ya no saben ni qué más inventar, la verdad, da risa leer esas cosas», añadió.