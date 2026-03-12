Bangkok supera la crisis de contaminación por PM2.5: Autoridades

El cielo en Bangkok se ve considerablemente más claro que en meses pasados, aunque aún tiene contaminación moderada

Regeneración, 11 de marzo 2026– El Departamento de Control de la Contaminación de Tailandia afirma que Bangkok ha dejado atrás lo más grave de su problemática de contaminación por PM2.5, con una calidad del aire mejorando en general en relación al año anterior.

Periodo de cambios estacionales

Sin embargo, aún se pueden dar incidentes ocasionales que superen los límites de seguridad durante este período de cambios estacionales.

El director general del Departamento de Control de la Contaminación, Surin Warakitthamrong, se pronunció al respecto el miércoles.

Comentó que la calidad del aire en la ciudad ha empezado a mejorar tras un tiempo de contaminación intensa al inicio de la temporada.

Aseguró que la situación es más favorable que la del año previo, gracias a las medidas más estrictas tomadas por las instituciones gubernamentales.

Esto, bajo las directrices planteadas por el viceprimer ministro y ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Suchart Chomklin.

Autoridades

Las autoridades han solicitado a cada agencia que aumente los esfuerzos conjuntos como parte del plan de respuesta ante incendios forestales, neblina y polvos de 2026.

Las estadísticas de las estaciones de monitoreo de PCD indican que los niveles de PM2. 5 en Bangkok han mostrado una mejora al comparar dos períodos:

Del 1 de noviembre de 2024, al 8 de marzo de 2025

Del 1 de noviembre de 2025, al 8 de marzo de 2026

La concentración media de PM2.5 en la capital disminuyó de 33 microgramos por metro cúbico a 28, lo que representa una bajada del 15%.

Calidad del aire

El número de días que excedieron el límite de calidad del aire en Tailandia bajó de 65 a 29 días, lo que significa una reducción del 55%.

En Bangkok y las provincias cercanas, el promedio de PM2.5 también tuvo una caída, pasando de 35 a 31 microgramos por metro cúbico.

Esto representa una baja del 11%. Sin embargo, el número de días que rebasaron el límite aumentó ligeramente, de 97 a 99 días.

Surin mencionó que varios sectores, incluidos organismos estatales, redes privadas y grupos de la sociedad civil, han intensificado sus esfuerzos para combatir este problema.

Medidas que se han implementado

Límite de opacidad para el humo de los vehículos de no más del 20%

Aplicación más rigurosa de las normativas sobre emisiones de humo negro

Incentivos para los conductores que mantengan sus vehículos mediante el programa anticontaminación Lista Verde Plus

Exigir a las industrias de alto riesgo en Bangkok que instalen sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS)

Fomentar el uso de residuos agrícolas en vez de permitir la quema a cielo abierto

Operaciones de modificación del clima

Políticas para trabajar desde casa

Alertas públicas a través de sistemas de transmisión celular y de alertas en línea

Advertencia

A pesar de esto, advirtió que la contaminación del aire todavía puede ocasionalmente superar los estándares.

“Este periodo significa un cambio estacional, con corrientes de aire frío que siguen llegando a la región”, mencionó Surin.

Como consecuencia, las concentraciones de PM2.5 podrían llegar al nivel naranja, lo que empieza a influir en la salud en ciertos días.