Confirman que marines dispararon en asalto a Consulado de EE.UU en Karachi

Pakistán. 10 fallecidos y decenas de heridos. Intentaron tomar consulado: Tiroteos, incendios y enfrentamientos. EE.UU alerta sobre 14 países

Regeneración, 2 de marzo de 2025. El asalto al consulado de EE. UU. en Karachi el 1 de marzo de 2026 fue una respuesta violenta a la confirmación de la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

El incidente comenzó cuando cientos de manifestantes proiraníes, principalmente musulmanes chiíes, marcharon hacia la sede diplomática en la ciudad portuaria.

Two U.S. officials have now confirmed to Reuters reports from this past weekend that U.S. Marines, assigned to Marine Corps Embassy Security Group based out of Marine Corps Base Quantico, Virginia, opened fired on crowds of rioters that were attempting to storm the U.S. Consulate… pic.twitter.com/D1yTdXZ2VO — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Los manifestantes intentaron romper el perímetro de seguridad e ingresar por la fuerza al edificio.

Se produjeron tiroteos, incendios y enfrentamientos directos entre la multitud y las fuerzas de seguridad (policía y paramilitares).

Portavoces del gobierno local y agencias internacionales confirmaron que oficiales de seguridad del consulado de EE. UU. (Marines) abrieron fuego contra los manifestantes cuando estos lograron traspasar el muro exterior del complejo en Karachi.

Las cifras más recientes indican que al menos 24 personas murieron en todo el país debido a las protestas.

Solo en el incidente del consulado en Karachi se reportan al menos 10 fallecidos, todos por heridas de bala.

🇵🇰🇮🇷🇺🇸⚡️BREAKING: A large number of anti-US and pro-Iran protesters in the city of Karachi, Pakistan, were beaten and directly fired upon by security forces in order to suppress them. pic.twitter.com/TCpJZx7v3A — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) March 2, 2026

El Ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, hizo un llamado a la calma pero reconoció el dolor nacional por la muerte del ayatolá Jamenei.

Organizaciones de derechos humanos y sectores civiles expresaron rechazo al uso de fuego real contra la multitud.

Video shows an Iranian one-way attack drone being successfully intercepted tonight by a U.S. Army C-RAM at Erbil International Airport in Kurdistan, Northern Iraq. pic.twitter.com/F0XUD0GInO — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Eclipse Lunar: Coincidiendo con la crisis, hoy se observa un eclipse lunar total visible en Pakistán, fenómeno que ha sido interpretado con gran carga simbólica en medio del luto religioso.

Además de Karachi, se reportaron ataques y quema de oficinas de la ONU en el norte de Pakistán (Skardu), donde murieron otras 14 personas.

EE. UU. ha incrementado la seguridad en todas sus sedes diplomáticas a nivel mundial ante el temor de represalias directas por parte de Irán o sus simpatizantes.

Países cercanos como Qatar suspenden eventos y actividades debido al impacto de misiles en la región tras la escalada del conflicto

El gobierno iraní declaró 40 días de luto y juró vengar la muerte de su líder.

Irán ha multiplicado sus ataques con misiles en el Golfo, lo que ha provocado la suspensión de actividades en países vecinos como Qatar, que canceló eventos deportivos debido a los impactos en su territorio.

“Los sistemas de radar paquistaníes han detectado aviones de combate israelíes cerca de la zona fronteriza entre Pakistán e Irán.



Pakistán está en alerta máxima. Cualquier violación del espacio aéreo o incidente por parte de Israel resultará en su destrucción.”



Esta guerra… https://t.co/YcrdJOMglA — Javier Echeverría (@JEcheverriZ) March 2, 2026

Se ha nombrado al ayatolá Ali Rerza Arafi como líder supremo interino.

Reforzado las medidas de seguridad en todas las misiones diplomáticas occidentales en Pakistán y se ordenó investigaciones oficiales sobre las muertes durante las protestas.

La situación tras el incidente en el consulado de Karachi sigue siendo extremadamente tensa, con el país en alerta máxima.

Adem{as de un creciente escrutinio internacional sobre el uso de fuerza letal por parte de tropas extranjeras.