Mexicana será nueva ministra de Comunicación del Vaticano

Montserrat Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de EWTN News, asumirá el rol de ministra el 1 de noviembre

Regeneración, 2 de junio 2026– La mexicana María Montserrat Alvarado fue escogida como la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, uno de los cargos más significativos en la administración de la Iglesia católica.

Primera mujer

Con su nombramiento, que fue dado a conocer este martes por el papa León XIV, se convierte en la primera mujer laica en dirigir un dicasterio en la Santa Sede.

Este hecho representa un avance importante en el proceso de apertura institucional promovido durante el papado de Francisco.

El organismo que liderará Alvarado se encarga de organizar toda la estrategia mediática y tecnológica del Vaticano.

Esto abarca Vatican News, Radio Vaticana, Vatican Media, L’Osservatore Romano y la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Precedente

De esta manera, León XIV establece un precedente al nombrar a una mujer laica al frente de uno de los principales departamentos vaticanos por primera vez.

Nacida en la Ciudad de México, María Montserrat Alvarado ha forjado una carrera enfocada en la defensa de la libertad religiosa.

Estudió en la Universidad Internacional de Florida y en la Universidad George Washington.

Habla español y francés, y además de su carrera profesional, tiene formación artística como intérprete de jazz y música clásica.

Perfil

Su perfil integra experiencia legal, liderazgo institucional y gestión de medios, tres ámbitos que han caracterizado gran parte de su trayectoria.

Desde 2023, Alvarado es presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la sección informativa de la Eternal Word Television Network.

Es considerada una de las plataformas de comunicación católica más grandes a nivel mundial.

Su experiencia dirigiendo una operación mediática global es una de las razones de la elección de León XIV.

Dicasterio para la Comunicación

El Dicasterio para la Comunicación es la entidad encargada de gestionar todos los medios oficiales de la Santa Sede.

En este momento, supervisa:

Vatican News

Radio Vaticana

Vatican Media

L’Osservatore Romano

La Oficina de Prensa de la Santa Sede

La editorial del Vaticano

La imprenta oficial del Vaticano

La infraestructura tecnológica y digital de la Santa Sede

Narrativa

En términos prácticos, es el órgano responsable de la narrativa institucional del Vaticano y de cómo millones de personas obtienen información sobre la Iglesia.

Vatican News mencionó que la designación de Alvarado «continúa el proceso de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el Papa Francisco».