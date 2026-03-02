Reintegro inmediato de aranceles ilegales, orden de tribunal a Trump

Corte de Apelaciones negó a Trump pausar reembolso de aranceles. Aprox. 175 mil millones de dólares a empresas lo que consumidores ya pagaron

Regeneración, 2 de marzo de 2026. Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos rechazó formalmente la solicitud del gobierno de Donald Trump para retrasar los procedimientos legales relacionados con la devolución de aranceles declarados ilegales.

Y es que la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de EE. UU. negó la petición del Departamento de Justicia para pausar el proceso por 90 días.

Aunque algunas estimaciones mencionan cifras mayores, el modelo presupuestario de Penn Wharton calcula que el gobierno podría adeudar hasta 175 mil millones de dólares en reembolsos.

Las empresas dándose cuenta de que van a recibir 175.000 millones de dólares en reembolsos de aranceles, después de habérselos cobrado a sus clientes. pic.twitter.com/7zss7KdKR1 — CryptoWhale™ (@SCryptowhale) February 21, 2026

Tribunal

Cabe destacar que en las precisiones portales como Tompshon Hine, especialista en comercio internacionl, describe así la situación:

…el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (“Circuito Federal”) emitió una orden per curiam que otorgaba la moción de los demandantes del 24 de febrero de 2026 en VOS Selections v. Donald J. Trump, et al....

… para emitir de inmediato el mandato del Circuito Federal, remitiendo el caso al Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (“CIT”)…

…. para la formulación de un proceso de reembolso para los importadores que pagaron aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (“IEEPA”).

Dice además que la orden del Circuito Federal sigue la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU del 20 de febrero de 2026 de que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles.

Así, se confirmó la decisión del Circuito Federal del 29 de agosto de 2025 y la posterior sentencia de la Corte Suprema del 20 de febrero de 2026.

Trump impone arancel universal de 10% tras revés de la Suprema Corte



Luego que la Suprema Corte invalidó aranceles por ley de emergencia, Trump con ley de comercio repone. No incluye Tratado México-EE.UU-Canadá #RegeneracionMx https://t.co/hm4gpjjSbn — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) February 21, 2026

La cual como se sabe determinó que Trump se extralimitó en sus facultades al imponer aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Sigue

Como se indica arriba el caso regresa ahora a la Corte de Comercio Internacional de EE. UU. en Nueva York para diseñar el proceso logístico de devolución de los fondos.

Al tiempo que en redes indican que el gobierno ya había recaudado más de 133 mil millones de dólares hasta finales de 2025.

Desde luego, la devolución de estas sumas representa un «problema del Tesoro» al no existir fondos reservados específicamente para este fin.

Ups…

Al tiempo que analistas consideran esto una noticia compleja; por un lado, los reembolsos podrían impulsar las acciones de las empresas importadoras afectadas (como FedEx).

Pero, pero por otro, aumentan la incertidumbre sobre el déficit fiscal y la estabilidad de la política comercial.

Los estadounidenses se vieron obligados a pagar 175 000 millones de dólares en aranceles ilegales impuestos por Trump y ahora los reembolsos se destinan a las empresas en lugar de devolverse a las personas a las que se les robó. pic.twitter.com/uuLIATae6c — ImpactoEterno (@ImpactoEterno) February 21, 2026

Además que los cobros se realizaron a muy distintas entidades en todo el mundo que no necesariamente usarán los reembolsos para invertir en EE.UU.

Y como dice el tuit del inicio, los que pagaron son los clientes y ahora las empresas tendrán su «bono».