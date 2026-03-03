Los Golden Globes 2026: Lista de premios y nominaciones

Los Golden Globes premian a Hamnet y One battle After Another como mejores películas. El Agente Secreto, gana no habla inglesa
Regeneración, 2 de marzo 2026– Las nominaciones para los Golden Globes 2026, que corresponden a la 83ª edición de la ceremonia, llegaron con One Battle After Another de Paul Thomas Anderson liderando la lista, junto a otras obras como Hamnet, Sentimental Value, Adolescence y Andor.
Premios
La ceremonia de los Premios Oscar está programada para el 15 de marzo de este año, pero, siguiendo la tradición, varias ceremonias de premios ocurren antes.
En estas, se reconoce tanto al cine como a la televisión, aunque las películas ganadoras suelen generar más interés y debate.
Esto es porque casi todas las nominadas aspiran a obtener uno de los escasos lugares en las categorías principales de los Oscar.
Los Golden Globes son galardones de gran prestigio y tradición, se han otorgado a lo largo de varias décadas y se consideran un estándar en la industria.
Nominaciones
Recibir una nominación es un gran honor, pero solo unos pocos logran salir de la ceremonia con un premio en la mano.
Wagner Moura, Leonardo DiCaprio, Sinners, El Agente Secreto y Una batalla tras otra fueron considerados favoritos en la ceremonia.
Sin embargo, trabajos más “pequeños”, independientes e internacionales, como Sorry, Baby y Valor Sentimental, también acapararon la atención.
Todos los premiados de los Golden Globes 2026:
Mejor actriz de reparto
- GANADOR: Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor actor de reparto
- GANADOR: Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Mejor actriz en una comedia o musical
- GANADOR: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Mejor actor en una comedia o musical
- GANADOR: Timothée Chalamet, Marty Supreme
Mejor película de drama
- GANADOR: Hamnet
Mejor película de comedia o musical
- GANADOR: One Battle After Another
Mejor actor en una película dramática
- GANADOR: Wagner Moura, El Agente Secreto
Mejor actriz en una película dramática
- GANADOR: Jessie Buckley, HamnetJ
Mejor canción original
- GANADOR: “Golden”, KPop Demon Hunters“
Mejor guión
- GANADOR: One Battle After Another
Logros cinematográficos y de taquilla
- GANADOR: Sinners
Mejor director
- GANADOR: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Mejor película de animación
- GANADOR: K-Pop Cazadores de demonios
Mejor banda sonora
- GANADOR: Ludwig Göransson, Sinners
Mejor película de habla no inglesa
- GANADOR: El Agente Secreto, Brasil
Mejor actor en una serie dramática
- GANADOR: Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz en una serie de comedia o musical
- GANADOR: Jean Smart, Hacks
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- GANADOR: Owen Cooper, Adolescence
Mejor actor en una serie de comedia o musical
- GANADOR: Seth Rogen, El estudio
Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología
- GANADOR: Stephen Graham, Adolescence
Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología
- GANADOR: Michelle Williams, Dying for Sex
Mejor actriz de reparto en una película para televisión, miniserie o antología
- GANADOR: Erin Doherty, Adolescence
Mejor actriz en una serie dramática
- GANADOR: Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor serie dramática
- GANADOR: The Pitt
Mejor serie de comedia o musical
- GANADOR: El estudio
Mejor película para la televisión, miniserie o antología
- GANADOR: Adolescence
Mejor interpretación cómica en un programa televisivo de monólogos
- GANADOR: Ricky Gervais
Mejor Podcast
- GANADOR: Good Hand with Amy Poehler