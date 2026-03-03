Los Golden Globes 2026: Lista de premios y nominaciones

Los Golden Globes premian a Hamnet y One battle After Another como mejores películas. El Agente Secreto, gana no habla inglesa

Regeneración, 2 de marzo 2026– Las nominaciones para los Golden Globes 2026, que corresponden a la 83ª edición de la ceremonia, llegaron con One Battle After Another de Paul Thomas Anderson liderando la lista, junto a otras obras como Hamnet, Sentimental Value, Adolescence y Andor.

Premios

La ceremonia de los Premios Oscar está programada para el 15 de marzo de este año, pero, siguiendo la tradición, varias ceremonias de premios ocurren antes.

En estas, se reconoce tanto al cine como a la televisión, aunque las películas ganadoras suelen generar más interés y debate.

Esto es porque casi todas las nominadas aspiran a obtener uno de los escasos lugares en las categorías principales de los Oscar.

Los Golden Globes son galardones de gran prestigio y tradición, se han otorgado a lo largo de varias décadas y se consideran un estándar en la industria.

Nominaciones

Recibir una nominación es un gran honor, pero solo unos pocos logran salir de la ceremonia con un premio en la mano.

Wagner Moura, Leonardo DiCaprio, Sinners, El Agente Secreto y Una batalla tras otra fueron considerados favoritos en la ceremonia.

Sin embargo, trabajos más “pequeños”, independientes e internacionales, como Sorry, Baby y Valor Sentimental, también acapararon la atención.

Todos los premiados de los Golden Globes 2026:

Mejor actriz de reparto

GANADOR: Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor actor de reparto

GANADOR: Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz en una comedia o musical

GANADOR: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Mejor actor en una comedia o musical

GANADOR: Timothée Chalamet, Marty Supreme

Mejor película de drama

GANADOR: Hamnet

Mejor película de comedia o musical

GANADOR: One Battle After Another

Chloé Zhao's Hamnet is available to stream March 6 on Peacock.#PaulMescal and #JessieBuckley star as Shakespeare and his wife Agnes in #Hamnet.



Winner of two Golden Globes and two BAFTA Awards, the film tells the untold story behind one of Shakespeare's most memorable works. pic.twitter.com/hcDwAHsjDU — VIMooZ Blog (@VIMOOZ) March 2, 2026

Mejor actor en una película dramática

GANADOR: Wagner Moura, El Agente Secreto

Mejor actriz en una película dramática

GANADOR: Jessie Buckley, HamnetJ

Mejor canción original

GANADOR: “Golden”, KPop Demon Hunters“

Mejor guión

GANADOR: One Battle After Another

Logros cinematográficos y de taquilla

GANADOR: Sinners

Mejor director

GANADOR: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Mejor película de animación

GANADOR: K-Pop Cazadores de demonios

Mejor banda sonora

GANADOR: Ludwig Göransson, Sinners

Mejor película de habla no inglesa

GANADOR: El Agente Secreto, Brasil

Mejor actor en una serie dramática

GANADOR: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

GANADOR: Jean Smart, Hacks

Mejor actor de reparto en una serie dramática

GANADOR: Owen Cooper, Adolescence

Mejor actor en una serie de comedia o musical

GANADOR: Seth Rogen, El estudio

Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología

GANADOR: Stephen Graham, Adolescence

Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología

GANADOR: Michelle Williams, Dying for Sex

Mejor actriz de reparto en una película para televisión, miniserie o antología

GANADOR: Erin Doherty, Adolescence

Mejor actriz en una serie dramática

GANADOR: Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor serie dramática

GANADOR: The Pitt

Mejor serie de comedia o musical

GANADOR: El estudio

Mejor película para la televisión, miniserie o antología

GANADOR: Adolescence

Mejor interpretación cómica en un programa televisivo de monólogos

GANADOR: Ricky Gervais

Mejor Podcast