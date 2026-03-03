Los Golden Globes 2026: Lista de premios y nominaciones

Los Golden Globes premian a Hamnet y One battle After Another como mejores películas. El Agente Secreto, gana no habla inglesa

Regeneración, 2 de marzo 2026– Las nominaciones para los Golden Globes 2026, que corresponden a la 83ª edición de la ceremonia, llegaron con One Battle After Another de Paul Thomas Anderson liderando la lista, junto a otras obras como Hamnet, Sentimental Value, Adolescence y Andor.

Premios

La ceremonia de los Premios Oscar está programada para el 15 de marzo de este año, pero, siguiendo la tradición, varias ceremonias de premios ocurren antes.

En estas, se reconoce tanto al cine como a la televisión, aunque las películas ganadoras suelen generar más interés y debate.

Esto es porque casi todas las nominadas aspiran a obtener uno de los escasos lugares en las categorías principales de los Oscar.

Los Golden Globes son galardones de gran prestigio y tradición, se han otorgado a lo largo de varias décadas y se consideran un estándar en la industria.

Nominaciones

Recibir una nominación es un gran honor, pero solo unos pocos logran salir de la ceremonia con un premio en la mano.

LEER MÁS:  Enorme inicio de Mundialito Futsal Femenil categoría Sub21

Wagner Moura, Leonardo DiCaprio, Sinners, El Agente Secreto y Una batalla tras otra fueron considerados favoritos en la ceremonia.

Sin embargo, trabajos más “pequeños”, independientes e internacionales, como Sorry, Baby y Valor Sentimental, también acapararon la atención.

Todos los premiados de los Golden Globes 2026:

Mejor actriz de reparto

  • GANADOR: Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor actor de reparto

  • GANADOR: Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz en una comedia o musical

  • GANADOR: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Mejor actor en una comedia o musical

  • GANADOR: Timothée Chalamet, Marty Supreme

Mejor película de drama

  • GANADOR: Hamnet

Mejor película de comedia o musical

  • GANADOR: One Battle After Another

Mejor actor en una película dramática

  • GANADOR: Wagner Moura, El Agente Secreto
LEER MÁS:  Enorme inicio de Mundialito Futsal Femenil categoría Sub21

Mejor actriz en una película dramática

  • GANADOR: Jessie Buckley, HamnetJ

Mejor canción original

  • GANADOR: “Golden”, KPop Demon Hunters

Mejor guión

  • GANADOR: One Battle After Another

Logros cinematográficos y de taquilla

  • GANADOR: Sinners

Mejor director

  • GANADOR: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Mejor película de animación

  • GANADOR: K-Pop Cazadores de demonios

Mejor banda sonora

  • GANADOR: Ludwig Göransson, Sinners

Mejor película de habla no inglesa

  • GANADOR: El Agente Secreto, Brasil

Mejor actor en una serie dramática

  • GANADOR: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

  • GANADOR: Jean Smart, Hacks

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • GANADOR: Owen Cooper, Adolescence

Mejor actor en una serie de comedia o musical

  • GANADOR: Seth Rogen, El estudio

Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología

  • GANADOR: Stephen Graham, Adolescence

Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología

  • GANADOR: Michelle Williams, Dying for Sex

Mejor actriz de reparto en una película para televisión, miniserie o antología

  • GANADOR: Erin Doherty, Adolescence

Mejor actriz en una serie dramática

  • GANADOR: Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor serie dramática

  • GANADOR: The Pitt

Mejor serie de comedia o musical

  • GANADOR: El estudio

Mejor película para la televisión, miniserie o antología

  • GANADOR: Adolescence

Mejor interpretación cómica en un programa televisivo de monólogos

  • GANADOR: Ricky Gervais

Mejor Podcast

  • GANADOR: Good Hand with Amy Poehler

Destacados

Relacionados