Pakal, grupo policial chiapaneco aparece en nómina del ‘Mencho’

La fuerza policial especial ha recibido críticas por supuestas violaciones a los derechos y detenciones injustificadas

Regeneración, 2 de marzo 2026– El gobierno de Chiapas llevará a cabo una investigación sobre los integrantes de la Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, ya que se encontraron en las nóminas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Investigación

Una pesquisa indicó que entre el 3 y el 9 de noviembre del año pasado, estos recibieron 100 mil pesos provenientes del crimen organizado.

Este reporte fue realizado por El Universal, que obtuvo acceso a documentos hallados en el último escondite de Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”.

Ante la controversia, el gobernador Eduardo Ramírez ordenó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que colabore con la Fiscalía en investigar el asunto.

“No vamos a permitir que se empañe el nombre de nuestras instituciones de seguridad, que han trabajado arduamente por la paz y la seguridad en Chiapas”, comentó en sus redes sociales.

Comunicado

Por su parte, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, emitió un comunicado.

En él, se comprometió a proporcionar la información que requieran las autoridades:

“Si hay alguna acusación, se debe investigar de manera exhaustiva, objetiva y respetando la ley. No ocultamos nada y no protegemos a nadie”.

Sin embargo, defendió a la institución afirmando que se está desprestigiando a la Secretaría sin evidencias claras:

“Aquí no hay encubrimientos ni privilegios”.

Los Pakales

El cuerpo policial fue fundado en diciembre de 2024 por Ramírez Aguilar con el fin de combatir la delincuencia organizada.

Además, busca enfrentar la violencia que ha aumentado durante la administración de Rutilio Escandón, quien ha estado relacionado con La Barredora.

Son parte de la Secretaría de Seguridad estatal y han estado involucrados en varias controversias debido a sus métodos de operación.

En abril de 2025, los ‘Pakales’ arrestaron de manera injustificada a dos hombres tsotsiles, quienes fueron liberados después de la presión de organizaciones.

Incursión en Guatemala

A mediados del año pasado, miembros de la policía ingresaron al territorio de Guatemala y mataron a 4 supuestos delincuentes.

Afirmaron que los individuos los habían atacado, lo que causó tensión con ese país.

Por otro lado, El Heraldo de Chiapas informó que entre 2025 y lo que va de 2026, 11 integrantes

de la Fuerza han sido arrestados por extorsión y abuso de autoridad.