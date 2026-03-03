IMSS: Más de 22 millones 500 mil puestos de trabajo

Sheinbaum celebra máxima de empleo de un febrero. Más de 19 millones 600 mil permanentes, 87.4% (IMSS). Nuevos 157 mil sin contar plataformas

Regeneración, 2 de marzo de 2026. Sheinbaum informó que, al 28 de febrero de 2026, se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Como se indica es cifra máxima para un mes de febrero, la quinta más alta del país.

Además, resaltó que tan solo en febrero se crearon 157 mil 882 puestos.

«En todos los sectores de la economía hubo crecimiento, que eso es algo relevante también».

A veces, algún sector que tiene más estacionalidad que otro puede estar contribuyendo «menos a la creación de empleo».

En este caso, «todos los sectores tuvieron crecimiento: construcción, transformación, comercio, el tema de transporte también, los servicios financieros», así dijo Zoé Robledo.

Sheinbaum

“Hay muy buenas noticias del cierre del empleo en febrero (…) Son 157 mil 882 nuevos empleos en febrero, sin considerar plataformas digitales.

Entonces es un muy buen dato de la economía, lo que más nos importa no solo es el crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados. Entonces, es muy buena noticia para el país”.

Así dijo en Las mañaneras del pueblo.

IMSS

El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó que, del total de puestos, en lo que va de 2026 se han generado 217 mil 299, mientras que, en los últimos 12 meses, 96 mil 923.

En cuanto a la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización es de 665.6 pesos diarios, en los últimos 12 meses el salario incrementó en 46 pesos.

Lo que equivale a una tasa de 7.4 por ciento, el más alto del que se tenga registro.

Agregó que, del total de puestos de trabajo, 87.4 por ciento son permanentes, lo que representa 19 millones 696 mil 739 empleos permanentes.

Y misma, que es la cifra más alta considerando solo los meses de febrero.

Además de que 9 millones 29 mil 894 de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, con lo que este sector de la población aporta 40.1 por ciento del empleo total.

Precisa

Este es el empleo tradicional, el que se registra en el IMSS, sin considerar lo que se está procesando en plataformas, que se dará a conocer el próximo lunes 9 de marzo.

Es decir, todavía la cifra puede modificarse, seguramente a la alza. «Entonces, lo dejamos como preliminar, pero era importante señalarlo».

«Presidenta, también que recientemente Inegi reportó que la pobreza laboral disminuyó en 3.1 puntos porcentuales, está en su nivel más bajo en 20 años…

«; lo que demuestra que también el empleo formal con buenos salarios sigue creciendo y, de la misma manera, también siguen creciendo los ingresos de las personas registradas ante el Seguro Social».

Así resaltó también Zoé desde Palacio Nacional y ante la presidenta.