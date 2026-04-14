Sin acuerdo primera ronda de pláticas entre EE.UU. e Irán

Las pláticas concluyeron con una propuesta final y discrepancias sobre el programa nuclear y la seguridad en la región

Regeneración, 13 de abril 2026– La primera etapa de las pláticas entre Washington y Teherán culminó sin logros significativos tras 21 horas de diálogo en Islamabad. Ambas partes consideran cerrado este primer ciclo de negociaciones, el más importante en casi medio siglo, aunque no se alcanzó el consenso esperado.

🇺🇸🇮🇷 ¡Tensión mundial! Concluye la 1ra reunión entre EE. UU. e Irán en Pakistán. Tras 14 horas, el gobierno iraní afirma que el diálogo continuará, pero Trump soltó una bomba: asegura que le da igual si hay acuerdo o no, pues militarmente ya ganaron el conflicto y estas pláticas… pic.twitter.com/L5wsfYacBu — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 12, 2026

Oferta

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, confirmó que no se llegó a un acuerdo, pero enfatizó que su equipo deja la capital paquistaní con una “última oferta”.

Esta propuesta se fundamenta en un «método de entendimiento», dejando la posibilidad de futuras conversaciones.

Desde el lado estadounidense, la postura se mantiene clara: exige un compromiso definido, verificable y duradero de Irán para no desarrollar armamento nuclear.

Limitaciones

Esto incluye limitaciones sobre los recursos que podrían facilitar su adquisición. Washington reitera que esta es su principal línea roja.

Además, la Administración estadounidense manifestó que actuó con flexibilidad en otros temas.

Sin embargo, enfatiza que sin garantías nucleares sólidas no será posible llegar a un acuerdo, especialmente tras años de tensiones desde la ruptura del acuerdo de 2015.

🇺🇸🇮🇷| JD Vance dice que la delegación de EE.UU. regresará al país SIN un acuerdo con Irán, pero que este resultado es MUCHO peor para Irán.



“Hemos estado en esto durante 21 HORAS. Hemos tenido discusiones sustantivas… pero la mala noticia es que NO hemos alcanzado un acuerdo.”… pic.twitter.com/hKvUJNb4hv — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 12, 2026

Demandas ilegales

Por su parte, Irán ha respondido con firmeza, acusando a Washington de plantear «exigencias desmedidas y demandas ilegales».

Teherán sostiene que no renunciará a sus derechos y que cualquier acuerdo debe incluir la eliminación total de sanciones.

El Gobierno iraní argumenta que su estrategia negociadora combina presión y diplomacia.

🚨 Delegación iraní regresa a Teherán tras concluir sin acuerdo las conversaciones con EE.UU. en Islamabad



🔴 La delegación de Irán partió de Islamabad con destino a Teherán después de que las conversaciones con Estados Unidos finalizaran sin alcanzar un acuerdo. pic.twitter.com/DUkJp4UOSX — teleSUR TV (@teleSURtv) April 12, 2026

Recursos

Y recalca que no se deshará de ninguno de los recursos para proteger sus intereses nacionales, en un entorno caracterizado por la desconfianza histórica hacia EE. UU.

Uno de los temas más delicados tratados ha sido el Estrecho de Ormuz.

Irán ha advertido que la situación en esta vía crucial para el comercio internacional no cambiará hasta que se logre un «acuerdo aceptable» con Estados Unidos.

Este punto estratégico, por donde transita una gran parte del petróleo global, se ha convertido en un elemento esencial de presión.

La estabilidad en Ormuz está directamente relacionada con el éxito o fracaso de las negociaciones, aumentando la preocupación a nivel internacional.

Mediador

Finalmente, Pakistán, en su papel de mediador, dio por finalizada esta fase y ha instado a ambas partes a mantener el alto el fuego.

Islamabad ha subrayado la importancia de seguir dialogando con un “espíritu positivo” y ha reafirmado su rol como facilitador en futuras rondas.

Dejando abierta la posibilidad de una segunda fase de negociaciones.