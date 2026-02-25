Temporal histórico en Minas Gerais, Brasil: daños e inundaciones

Intensa tormenta en Minas Gerais, Brasil: inundaciones, vehículos arrastrados por el agua y al menos un colapso estructural

Regeneración, 25 de febrero 2026– Un fuerte temporal impactó recientemente a la ciudad brasileña de Ubá, en Minas Gerais, desencadenando una conmovedora situación urbana: calles inundadas, flujos de barro, vehículos dañados y barrios completamente sumergidos.

En Brasil al menos 30 personas han muerto, 45 están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares por el fuerte temporal en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. A esta tragedia se incluyó el desborde de un río, inundaciones y deslizamientos de tierra.

.…

Evento grave

Medios de comunicación locales calificaron este evento como uno de los más graves en los últimos años en la localidad.

La lluvia se concentró en un corto espacio de tiempo; según los datos oficiales, la ciudad recibió 124,2 milímetros en tan solo seis horas.

Este volumen se considera excepcional para ese periodo y es especialmente elevado comparado con el promedio histórico mensual de febrero.

La cantidad de lluvia causó que el Ribeirão Ubá se desbordara, inundando calles, casas, comercios y diversas áreas urbanas.

Tragédia em Ubá-MG: Temporal de chuva causou 22 mortes confirmadas, 4 desaparecidos e colapso . Rio Ubá subiu , alagando a cidade. Prefeito decreta calamidade; buscas continuam com Bombeiros e Exército. Solidariedade à Zona da Mata de Minas gerais

Avenida sumergida

Uno de los lugares más impactados fue la Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, también conocida como Beira-Rio, que quedó completamente sumergida.

Durante la noche del lunes y la madrugada del día siguiente, puentes y secciones enteras de la vía quedaron cubiertos por el agua.

Los residentes informaron momentos de gran temor mientras el nivel del agua aumentaba rápidamente y varios sectores de la ciudad se volvían inaccesibles debido a la fuerza del flujo.

En diferentes lugares de Ubá, vehículos quedaron parcial o totalmente rodeados por el agua, y la corriente arrastró objetos en las calles.

#BRASIL



TEMPORAL EN EL SURESTE DE BRASIL Al MENOS 23 MU3RTOS Y DECENAS DE DESAPARECIDOS.



TEMPORAL EN EL SURESTE DE BRASIL Al MENOS 23 MU3RTOS Y DECENAS DE DESAPARECIDOS.

Al menos 23 personas murieron y más de 400 perdieron sus hogares por lluvias torrenciales que azotan el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. desde la noche del lunes, seqún…

Calles vueltas ríos

Las imágenes divulgadas mostraron calles transformadas en verdaderos ríos de agua marrón, con barro y desechos fluyendo rápidamente entre los vehículos.

Asimismo, se reportó que concesionarios de marcas como Hyundai, Nissan y Fiat sufrieron daños por la entrada de agua.

Uno de los incidentes que causó mayor alarma tuvo lugar en un hogar para ancianos, donde los residentes quedaron incomunicados debido al avance súbito de la inundación.

Videos que se compartieron en redes sociales mostraron cómo el agua entraba en el interior de la institución.

Colapso

Además de las inundaciones, el temporal provocó el colapso de un edificio.

Las imágenes compartidas por el medio brasileño captaron el momento en que la estructura se

desplomó en medio de calles inundadas y acumulaciones de agua.

Este martes por la mañana, la ciudad seguía realizando tareas de limpieza, brindando ayuda a las familias afectadas y evaluando las pérdidas.

La Defensa Civil recomendó evitar las áreas inundadas, no cruzar calles con corrientes de agua y buscar refugios seguros ante un posible nuevo aumento del arroyo.

También advirtió que el suelo saturado y la probabilidad de nuevas lluvias intensas podrían empeorar la situación.