Diputada española defiende a México, épica tunda a la derecha

«Tomadura de pelo» que derechista PP pida reforzar relaciones con México cuando precisamente son alidos de Felipe Calderón. Cita a Monsiváis

Regeneración, 25 de febrero de 2026. En las Cortes españolas la diputada socialista por Cádiz, María Isabel Moreno hizo uso de la palabra para defender al gobierno de Sheinbaum y contra las maniobras de la derecha.

Desde luego recoció la trayectoria política del gobierno de la IVa Transformación.»

«Señorías: Hoy hablamos de México, un país hermano cuya historia y grandeza cultural está entrelazada con la nuestra. Lazos, vínculos, cercanía, diversidad nos unen en múltiples desafíos».

La Dip. @Isalgarin34Mara llamó hipócritas y reaccionarios al PP. Pretendían reforzar lazos con México, pero @IdiazAyuso y @cayetanaAT llaman a la 4T dictadura y narco Estado. El Psoe apoya a la presidenta @Claudiashein en el combate al crimen organizado. @LuisaAlcalde @PSOE pic.twitter.com/3yzJ5RL0s7 — Erik Alfredo Guerrero Márquez (Colibrí) (@erik_poetic) February 25, 2026

As{i dijo Moreno, al tiempo que describió «un intenso dialogo se ha puesto en marcha entre el socialismo democrático del Psoe y el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación».

Esto, «con el objetivo de asumir los retos de hacer del pasado un presente y futuro en común».

Derecha

Seguidamente, alertó sobre la falsedad en las declaraciones del Partido Popular, en torno a las relaciones con México.

«Sin embargo, una vez más, el Partido Popular con su doble careta y falsedad propone una PNL con el objetivo de “reforzar las relaciones con México”. Es una tomadura de pelo».

Permítanme, antes de continuar en trasladar a la presidenta «Claudia nuestra solidaridad y apoyo ante el combate al crimen organizado. Siendo la primera mujer presidenta de México garantizará con valentía, inteligencia, capacidad y compromiso la paz y seguridad de todo el pueblo de México».

Ahora es México la economía 12 en el mundo; sobre España, Corea del Sur, Australia, Indonesia o Países Bajos (comparativa del tamaño del Producto Interno Bruto) fuente Fondo Monetario Internacional. pic.twitter.com/zAmpoCT8B2 — Cecilia Márquez (@Marquez_Cecilia) February 25, 2026

Falso

Y es que luego del reconocimiento a nuestra presidenta Claudia, la diputada española dijo sobre las noticias falsas generadas precisamente por la derecha española.

«Sabemos que desde España Javier Negre se ha dedicado a generar y difundir imágenes falsas para desestabilizar a México. Esto es inaceptable».

Retomando el tema. El escritor mexicano Carlos Monsivais habla de la “derecha hipócrita”, tomaré sus palabras para decir que el Partido Popular es una derecha hipócrita y reaccionaria, dijo.

«Proponen reforzar los lazos con México, pero en voz de Isabel Díaz Ayuso llama a México una dictadura y un narco Estado, y en voz de la Diputada Cayetana llama al México de la Cuarta Transformación un gobierno autoritario».

En esto no se queda su hipocresía, «son aliadas del expresidente Felipe Calderon del Partido Acción Nacional, quién es responsable con su guerra al narcotráfico de fomentar organizaciones criminales«.

Horror

«A sus anchas Calderon conspira desde Madrid contra el gobierno mexicano«, asentó la legisladora del PSOE.

«Y por eso debemos decirlo con claridad: la política exterior no puede convertirse en un instrumento de confrontación interna ni en un pretexto para inventar batallas ideológicas».

Esto es, subrayó que «cuando se utiliza a países hermanos para alimentar tensiones domésticas, no se está defendiendo a España. Se está debilitando su voz en el mundo».

Es innegable que México atraviesa un proceso de transformaciones «democráticas y constitucionales profundas».

Además, dijo, «liderado por una mujer que ha asumido con determinación la lucha contra el crimen organizado, la defensa de la igualdad y el fortalecimiento de las instituciones».

«Un liderazgo por los pobres, la paz, las libertades, el Estado de derecho. Ese compromiso merece cooperación leal, no desconfianza automática».

Y proclamó sobre México:

«Merece respeto, no utilización política. Merece una política exterior seria, estable y responsable».

Mujeres

México NO existe gracias a España



México existe a pesar de España



Perdimos a más del 90% de muestra población y todo por un descarado deseo de Riqueza por parte de Invasores.



¿Y todavía tienes el descaro de defenderlos?



Subrayó asimismo la política mexicana e favor de las mujeres.

«Y Loable que en el centro de sus políticas resalte el papel histórico de las mujeres indígenas en las transformaciones de México. Lo celebramos».

Recordó además que tan así que el gobierno progresista de España abrió sus puertas a la muestra “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena».

«En este marco el reconocimiento a los pueblos originarios fortalece la relación entre México y España».

Declara

Finalmente, en su posicionamiento defendió relaciones con México desde la cooperación entre pueblos y no sobre cálculos políticos.

«Por eso, señorías, seguiremos trabajando desde nuestro grupo para fortalecer esos lazos con México».

Dice la oposición que Salma Hayek no puede opinar sobre México porque no vive aquí. En cambio Zedillo que endeudó al país hasta el 2070 con el FOBAPROA y vive en España, ese si puede dar su opinión sobre lo que pasa en nuestro amado país. pic.twitter.com/j0sU7ei628 — Fernando Cuevas (@FerCuevasMur) February 16, 2026

Es decir, «con determinación, con respeto y con la convicción profunda de que la cooperación entre nuestros pueblos no puede depender de cálculos internos ni de intereses coyunturales».

«Nuestro compromiso es claro: avanzar, tender puentes y defender una relación basada en la dignidad, la igualdad y la memoria compartida».

Porque cuando desde esta Cámara «se cuestiona la importancia de reconocer la dignidad de quienes han sufrido discriminación histórica, cuando se minimizan sus luchas o se desprecian sus demandas, no se está mostrando firmeza».

«Esa actitud no honra a España. La empequeñece. La aleja de su responsabilidad en el mundo», acotó.

España y México comparten un destino común. «Honremos esa relación con memoria, con sensibilidad y con la solemnidad que exige la historia».

«Que nuestras palabras estén a la altura de nuestros pueblos y sobre todo, que la política exterior esté a la altura de nuestra dignidad democrática».

Por lo antes expuesto, puntualizó desde la tribuna: «Ese es el camino que debemos defender».