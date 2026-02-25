Bandera, emblema de diversidad y grandeza de la Patria: Sheinbaum

Escudo: Victoria del empeño ante adversidad, capacidad de florecer en lo inhóspito e identidad originaria anterior a la conquista: Sheinbaum

Regeneración, 25 de febrero de 2026. Ayer, Sheinbaum encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera desde Campo Marte, donde recordó a niñas, niños y jóvenes que México es dignidad, valentía y grandeza.

Además, afirmó que la bandera representa a todas y todos los mexicanos, aun siendo diversos en lo cultural, en lo político y en lo social.

Lo cual, precisamente, dijo, representa la grandeza de la patria.

Sheinbaum

“Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias y de mujeres y hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje.

«Cada vez que entonen el Himno Nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza.

Así les dijo, para subrayar que se trata de preparar el porvenir.

“Alcemos la mirada al futuro. Con nuestra bandera al frente como faro y como promesa porque no somos un pueblo que olvida, somos un pueblo que recuerda y que siempre avanza hacia el porvenir…

«…; somos historia que inspira, somos fuerza que une, somos siempre esperanza que florece; somos mexicanas y mexicanos orgullosos de nuestra patria…

«…, orgullosas y orgullosos de nuestra bandera, orgullosas y orgullosos de llevar en el alma el nombre eterno de nuestra patria”.

Bandera

En modo emotivo subrayó los atributos del Escudo Nacional, incluso señalando la capacidad de florecer en condiciones hinóspitas.

Recordó que la Bandera Nacional es más que un símbolo y retrata la narrativa de la historia nacional que hoy refleja tres dimensiones.

Por una parte, la raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente de nuestros días, que es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política.

Destacó que el Escudo Nacional, corazón simbólico de la bandera, con el águila real devorando una serpiente sobre un nopal.

Esto es, posando sobre una roca que emerge del lago, remite a los mexicas y a la fundación de Tenochtitlan.

«…, representando la victoria del empeño frente la adversidad, la capacidad de florecer en condiciones inhóspitas. Y la afirmación de una identidad originaria que precede a la conquista».

Dimensiones

“Así, la bandera mexicana integra tres dimensiones: nuestra raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente.

«Es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política. Cuando ondea, no sólo representa a un territorio, encarna siglos de resistencia y de transformación. Es memoria colectiva y proyecto futuro al mismo tiempo”.

Durante la ceremonia, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta y abanderó a mil escoltas de escuelas secundarias y de Educación Media Superior de todo el país.

Esto es, 80 desde Campo Marte y 920 de manera simultánea en 31 entidades federativas, así como a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de México.

Recuerda

Por otra parte, se destaca que el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, destacó primera conmemoración del Día de la Bandera estuvo a cargo de la Defensa en 1940.

Puntualizó que, tanto para civiles como para militares, la Bandera significa hablar de nuestra historia, del presente y del futuro de la nación mexicana.

“Es hablar de anhelos y sueños de muchos compatriotas que sentaron las bases del México íntegro, independiente y soberano que hoy tenemos.

«Por ello, con la firmeza de esos ideales, debemos seguir fomentando el patriotismo y atesorando con orgullo la esencia de nuestro origen y de nuestras raíces».

Además, hizo un reconocimiento al general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional, por impulsar un programa de levantamiento y confección de 38 banderas monumentales.

Las cuales, subrayó ante Sheinbaum se encuentran en todo el país, entre las que resaltó la ubicada en Iguala, Guerrero, con 110 metros de altura.