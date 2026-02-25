La DEA regresa a Bolivia después de 18 años de alejamiento

La agencia antidrogas DEA colabora con Bolivia; se concreta su regreso al país, afirma viceministro Ernesto Justiniano

Regeneración, 25 de febrero 2026– La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya colabora con Bolivia en el intercambio de información para combatir el narcotráfico, mientras el gobierno boliviano concluye los detalles de un acuerdo para su regreso tras 18 años.

Justiniano

Esto fue dicho por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano.

En una conversación con AP el jueves, Justiniano indicó que «ya estamos recibiendo algunos tipos de apoyo, por ejemplo, en capacitación y en aspectos de ayuda».

Sin embargo, aún no se ha establecido «de qué manera vamos a trabajar… quiénes serán los encargados en cuanto a si habrá personas aquí».

La elección del político de derecha Rodrigo Paz representó un cambio drástico en la política de Bolivia, después de casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Alejamiento de EE. UU.

Durante ese tiempo, Bolivia se alejó de Estados Unidos.

Y se unió a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) junto con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Después de la llegada de Paz en noviembre, el subsecretario de Estado de EE. UU, Cristopher Landau, resaltó «el renacer de las relaciones entre ambos países».

Mencionó la cooperación en temas de seguridad, incluyendo el regreso de la DEA, que fue expulsada del país andino en 2008 por el entonces presidente Evo Morales.

En el momento de su salida, la agencia tenía cien agentes en Bolivia, el tercer productor de cocaína a nivel mundial, después de Colombia y Perú.

No habrá bases

El ministro negó que se vayan a establecer bases militares extranjeras en Bolivia. «No habrá bases, pero sí es necesario realizar operativos conjuntos».

La posible vuelta de la agencia estadounidense provocó la oposición de Evo Morales, quien sugirió que se debería convocar un referéndum para decidir el asunto.

El viceministro Justiniano mencionó que entre el 91% y el 92% de la coca cultivada en el Chapare se destina a mercados ilegales.

El retorno de la agencia cuenta con la aprobación de los sindicatos de cocaleros del norte de La Paz, cuya producción, en su mayoría, se usa de forma tradicional.

Regreso de la DEA

«Bolivia no tuvo éxito en la lucha contra el narcotráfico con Morales y (el expresidente Luis) Arce, y la DEA tiene que regresar respetando la soberanía.

Para detener la expansión de la coca ilegal y luchar contra los narcotraficantes», expresó el diputado y exdirigente cocalero Armin Lluta.

El expresidente Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina también apoyaron el regreso de la DEA.

Y que colabore «junto a otras agencias internacionales para unir esfuerzos contra el narcotráfico», añadió Quiroga.