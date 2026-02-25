Cuba reporta ataque desde lancha rápida, 4 fallecidos

Interior de Cuba informa que guardafronteras se acercaron a lancha rápida cuyos ocupantes abrieron fuego por lo que se respondió al ataque

Regeneración, 25 de febrero de 2026. En redes sociales el ministerio de Interior de Cuba informó de un incidente con una lancha rápida de EE.UU con resultado de 4 ocupantes muertos y 6 heridos.

Relatan que guardafrontras tomó contacto con la tripulación quienes abrieron fuego hiriendo a un comandante cubano, y la respuesta legítima en defensa.

Cuba

Ante la manipulación, los hechos:

1. Una lancha rápida infractora fue localizada dentro de aguas territoriales cubanas.

2. La lancha tiene matrícula de la Florida, EEUU.

3. La lancha estaba a una milla náutica de la costa cubana.

— Sacha Llorenti (@SachaLlorenti) February 25, 2026

Así, se anuncio la muerte de cuatro atacantes que se encontraban a bordo de una lancha rápida registrada en el estado norteamericano de Florida.

La unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior cubano, con cinco militares a bordo, fueron quienes se acercaron a la embarcación para su identificación.

De acuerdo con autoridades de la isla, el comandante de su embarcación resultó herido, al igual que seis de los agresores, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

El Ministerio del Interior de la isla, reportó que la embarcación cuenta con registro en Florida, con número de matrícula FL7726SH.

Misma que se acercó hasta una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara, en aguas territoriales cubanas.

Además cuenta con registro en Florida, EUA, con número de matrícula FL7726SH.

Consecuencias

Por otra parte, el gobierno cubano calificó el hecho como una «infiltración» y una violación de su soberanía.

En tanto que autoridades de Florida han anunciado la apertura de una investigación sobre el ataque a la embarcación civil estadounidense.

En un comunicado adicional, el ministerio declaró:

«Cuba reafirma su compromiso con la protección de sus aguas territoriales, basado en el principio de que la defensa nacional…

«…, es un pilar fundamental del Estado cubano para proteger su soberanía y estabilidad en la región. Las autoridades competentes continúan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos».

Florida

Sin embargo las agencias reportan que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación.

“He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación.

«No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas”.

Así dijo Uthmeier en sus redes sociales sin empacho de prejuicio.