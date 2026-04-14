Muere mexicano en custodia del ICE; Suman 15 fallecidos en 2026

Fue hallado sin conocimiento en su celda en el Centro Correccional Winn, Luisiana, y llevado de urgencia al hospital, donde muere

Regeneración, 13 de abril 2026 – Este lunes, autoridades estadounidenses dieron anuncio de la muerte de un migrante mexicano más, que llevaba cuatro meses bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Decimoquinto asesinado en 2026

Su nombre es Alejandro Cabrera Clemente y tenía 49 años; es importante mencionar que este caso se suma como el número 15 registrado en el país.

El mexicano fue aprehendido el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y fue trasladado al Centro Correccional Winn el 13 de enero.

Allí estuvo detenido mientras esperaba su proceso de deportación.

El informe indica que el fallecido fue encontrado sin vida en su celda en el centro de detención de Winn, en Luisiana.

A pesar de que el hombre recibió traslado a un hospital para tratamiento médico, el ICE reportó que su deceso ocurrió aproximadamente a las 08:51 horas.

Muertos bajo custodia de ICE en EE. UU.

Alejandro Cabrera Clemente. Edad: 49 años. Fecha de muerte: 11 de abril de 2026.

Edad: 49 años. Fecha de muerte: 11 de abril de 2026. Heber Sanchaz Domínguez. Edad: 34 años. Fecha de muerte: 14 de enero de 2026.

Alberto Gutiérrez Reyes. Edad: 48 años. Fecha de muerte: 27 de febrero de 2026.

Edad: 48 años. Fecha de muerte: 27 de febrero de 2026. Royer Pérez Jiménez. Edad: 19 años. Fecha de muerte: 16 de marzo de 2026.

Edad: 19 años. Fecha de muerte: 16 de marzo de 2026. José Guadalupe Ramos Solano . Edad: 36 años. Fecha de muerte: 25 de marzo de 2026.

. Edad: 36 años. Fecha de muerte: 25 de marzo de 2026. Abelardo Avelleneda Delgado. Edad: 68 años. Fecha de muerte: 5 de mayo de 2025.

Edad: 68 años. Fecha de muerte: 5 de mayo de 2025. Jesús Molina Veya. Edad: 45 años. Fecha de muerte: 7 de junio de 2025.

Edad: 45 años. Fecha de muerte: 7 de junio de 2025. Lorenzo Antonio Batrez Vargas. Edad: 32 años. Fecha de muerte: 31 de agosto de 2025.

Edad: 32 años. Fecha de muerte: 31 de agosto de 2025. Óscar Rascón Duarte. Edad: 58 años. Fecha de muerte: 8 de septiembre de 2025.

Edad: 58 años. Fecha de muerte: 8 de septiembre de 2025. Ismael Ayala Uribe. Edad: 39 años. Fecha de muerte: 22 de septiembre de 2025.

Edad: 39 años. Fecha de muerte: 22 de septiembre de 2025. Miguel Ángel García Hernández. Edad: 31 años. Fecha de muerte: 30 de septiembre de 2025.

Edad: 31 años. Fecha de muerte: 30 de septiembre de 2025. Leo Cruz Silva. Edad: 34 años. Fecha de muerte: 4 de octubre de 2025.

Edad: 34 años. Fecha de muerte: 4 de octubre de 2025. Gabriel García Avilés. Edad: 56 años. Fecha de muerte: 23 de octubre de 2025.

Edad: 56 años. Fecha de muerte: 23 de octubre de 2025. Jaime Alanís García. Edad: 57 años. Fecha de muerte: julio de 2025.

Edad: 57 años. Fecha de muerte: julio de 2025. Silverio Villegas González. Edad: 38 años. Fecha de muerte: 12 de septiembre de 2025.

Protocolos activados

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó que la causa de la muerte “está siendo investigada”.

Además, se mantiene en contacto con las autoridades estadounidenses para esclarecer las “circunstancias anteriores” a la muerte de Cabrera.

En relación a este caso, el gobierno de México ha activado los protocolos pertinentes y ha contactado a la familia del fallecido para brindar apoyo y asistencia legal.

“Se analizarán las acciones a seguir en el caso”, reza la nota en la que la Cancillería también expresa preocupación por las “deficiencias graves en los centros de detención”.

Agregando que estas infringen los criterios de derechos humanos y salvaguarda de la vida de las personas.

Cabrera había estado en Estados Unidos por más de 25 años y estaba enfrentando acusaciones por tenencia de drogas y arresto por agresión en el hogar.