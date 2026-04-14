Israel intensifica sus ataques contra el Líbano: 2020 muertes ya

Las víctimas ascienden a 2020 desde el inicio del conflicto. En 24 horas, más de 200 objetivos de Hezbollah alcanzadas: Israel

Regeneración, 13 de abril 2026– Continuando con sus ofensivas en Líbano, Israel acaba de matar al menos a 10 personas en la más reciente ronda de bombardeos. Además, se llevó a cabo una de las mayores destrucciones en la ciudad de Naqoura, a pesar del alto al fuego y las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El Ministerio de Salud de #Líbano informó que la cifra de muertos por los ataques de #Israel durante la nueva ronda de conflicto aumentó a 2.020.



6.436 personas han resultado heridas pic.twitter.com/nOnUIRc8PG — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 11, 2026

Fallecidos

Entre los fallecidos hay tres trabajadores de la salud: un integrante de la Defensa Civil y dos rescatistas del Comité Islámico de Salud.

El Ministerio de Salud del Líbano destacó que los ataques a los rescatistas son “sistemáticos”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo una de las más grandes destrucciones en Naqoura, situada al suroeste de Líbano.

Al igual que en los pueblos y aldeas cercanas a la frontera, donde han arrasado con infraestructuras y viviendas.

10 localidades

Medios estatales informaron que Israel bombardeó alrededor de diez localidades.

Al Jazeera reportó que las FDI usaron municiones incendiarias en la ciudad de Shamaa, que es muy boscosa.

Esto ocurrió cerca de un área civil, a pesar de que el uso de estas armas contra civiles está prohibido por normativas internacionales.

En Kafarsir, dentro del distrito de Nabatiye, cuatro personas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas.

Mientras que en la localidad de Mefdún, durante un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial, otras tres personas fueron asesinadas, según la agencia de noticias NNA.

قنابل مضيئة يطلقها جيش الاحتلال الصهيوني في سماء صور جنوبي لبنان. pic.twitter.com/gugZgiemWw — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) April 13, 2026

2020 muertes

El Ministerio de Salud denunció que el ejército israelí ha causado 2 mil 20 muertes desde el inicio de los enfrentamientos (el 2 de marzo pasado).

Entre los fallecidos se encuentran 248 mujeres, 165 niños y 85 miembros del personal médico y de rescate. La cifra de heridos se elevó a 6 mil 436.

Tel Aviv afirmó que sus ataques han impactado a más de 200 objetivos de Hezbollah en las últimas 24 horas.

Y en un comunicado, anunciaron que continuarán las agresiones militares contra la infraestructura del grupo chiita.

Ataques

“La fuerza aérea de Israel sigue llevando a cabo ataques contra las instalaciones de Hezbollah y respalda a las tropas terrestres que están operando en el sur de Líbano”, aclararon.

Mientras tanto, Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de un ataque con drones y misiles contra posiciones israelíes en Kiryat Shmona, en el norte de Israel.

A pesar de que Estados Unidos e Irán declararon una tregua el martes pasado, Israel sostiene que el acuerdo no incluye a Líbano.