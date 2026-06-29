Cae Presunto Asesino de Colaboradores de Clara Brugada

Las autoridades capturaron en Yautepec a Jovany ‘N’ por su probable participación directa en el doble asesinato de colaboradores gubernamentales.

Regeneración, 29 de junio de 2026.– Para iniciar la nota informativa confirmamos un gran avance en las investigaciones del reciente caso criminal.

Las corporaciones de seguridad capturaron exitosamente a un hombre acusado de un trágico doble homicidio capitalino.

El sujeto arrestado atacó presuntamente a dos trabajadores cercanos al actual gobierno de la ciudad.

Las víctimas mortales desempeñaban funciones directas como colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

En este mismo contexto las intensas labores de inteligencia policial rindieron frutos muy importantes hoy.

Los investigadores rastrearon al peligroso criminal prófugo hasta una vivienda del vecino estado de Morelos.

Los agentes ejecutaron la importante orden de aprehensión dentro del territorio del municipio de Yautepec.

El sospechoso identificado como Jovany ‘N’ forma parte de una violenta célula delictiva altamente organizada.

Coordinación interinstitucional de las dependencias de seguridad

Por otra parte el exitoso operativo requirió una inmensa coordinación institucional entre varias dependencias mexicanas.

La Fiscalía General de Justicia lideró estas importantes acciones operativas contra el crimen organizado nacional.

El intercambio constante de información clasificada resultó fundamental para localizar rápidamente el escondite del sospechoso.

Las agencias estatales aplicaron modernos protocolos de rastreo para evitar la fuga del presunto delincuente.

Como resultado directo del trabajo conjunto las autoridades federales celebraron el éxito de esta misión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aportó recursos humanos muy valiosos durante la intervención.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizó también a sus mejores elementos tácticos hacia el objetivo.

El Centro Nacional de Inteligencia brindó datos confidenciales indispensables para lograr esta importante captura estratégica.

Evidencias incautadas y proceso penal en curso

En otro orden de ideas los policías inspeccionaron al detenido durante el exitoso despliegue operativo.

Las autoridades aseguraron un arma de fuego corta lista para detonar durante la sorpresiva intervención.

Los peritos encontraron también una báscula gramera utilizada frecuentemente para pesar diferentes sustancias ilícitas prohibidas.

El individuo resguardaba celosamente una bolsa repleta con múltiples dosis de droga para su distribución.

Finalmente las fuerzas del orden trasladaron al criminal bajo un dispositivo de seguridad muy estricto.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

Los fiscales preparan ya las carpetas de investigación correspondientes para formular la dura imputación legal.

La Fiscalía General de Justicia garantizó: «Las investigaciones continúan para detener al resto de las personas involucradas».