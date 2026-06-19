Acuerdo Millonario para Garantizar Mundial Gratuito en CDMX

Jefa Clara pactó 130 millones de pesos con la iniciativa privada para asegurar transmisiones gratuitas en los Festivales Futboleros

Regeneración, 18 de junio de 2026.– La Jefa de Gobierno consolidó una importante alianza con más de treinta empresas privadas.

Este pacto garantiza la transmisión gratuita de los partidos mundialistas en dieciocho espacios públicos.

Los patrocinadores financiarán ciento treinta millones de pesos correspondientes a los derechos televisivos.

Ante los medios, Clara Brugada Molina detalló: “este acuerdo significa una aportación de al menos 135 millones de pesos”.

En este contexto, la mandataria capitalina destacó el compromiso social de la iniciativa privada para democratizar el deporte.

Las marcas aliadas aportarán recursos económicos, apoyo logístico, insumos diversos y equipamiento tecnológico especializado.

Asimismo, Brugada celebró la respuesta ciudadana en las plazas públicas y la excelente coordinación de seguridad.

La gobernante reiteró que este exitoso modelo fomenta una «fiesta intercultural» sin precedentes en la urbe.

Inversión financiera e infraestructura permanente

Por otra parte, las autoridades hacendarias revelaron los detalles financieros de la organización de este magno evento.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, reportó una inversión total de ciento ochenta millones.

Las aportaciones privadas restituirán totalmente el gasto ejecutado previamente por el gobierno local para las transmisiones.

El funcionario aclaró: “estamos teniendo aportaciones que son en especie, aportaciones que son para la gente”.

A la par de estos gastos operativos, la capital aceleró más de dos mil obras de infraestructura urbana.

Esta renovación integral requirió un presupuesto histórico superior a los veintitrés mil millones de pesos.

Los proyectos ejecutados contemplan mejoras permanentes en la red de agua potable y sistemas de movilidad.

De Botton precisó: “renovamos el Tren Ligero; hicimos una nueva línea de trolebús”.

Impacto económico y asistencia masiva

Paralelamente, los representantes comerciales destacaron el fuerte impulso económico que recibe el sector empresarial del país.

Arturo Luna, directivo de Visa México, informó que miles de pequeñas empresas ya aceptan cobros digitales de turistas.

Esta modernización financiera agiliza el comercio local y transforma permanentemente la experiencia de movilidad urbana.

Por su parte, Javier López Casarín indicó: “invertir en el deporte es invertir en el presente”.

Finalmente, las estimaciones oficiales consolidan a la Ciudad de México como una sede ejemplar a nivel mundial.

El icónico Fan Fest del Zócalo superó el medio millón de asistentes con un ambiente festivo y seguro.

Miles de servidores públicos coordinan diariamente la logística para asegurar el éxito total de los festivales.

El representante Guillermo de la Mora aplaudió los esfuerzos por “llevar la experiencia mundialista al espacio público”.