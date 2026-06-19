Vinculan a Proceso a Miembro de La Familia Michoacana

La Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso de Jhovany Aguirre Benítez. El detenido pertenece a La Familia Michoacana

Regeneración, 19 de junio de 2026.– Las instituciones de procuración de justicia asestaron un fuerte golpe contra el crimen organizado nacional.

Un juez de control federal vinculó a proceso penal a Jhovany Aguirre Benítez esta semana.

Los reportes de inteligencia del gobierno relacionan directamente a este individuo con La Familia Michoacana.

El juez de control justificó el encarcelamiento al procesarlo formalmente «por delincuencia organizada» en México.

Bajo este contexto operativo los elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión muy importante.

La Policía Federal Ministerial materializó la exitosa captura del sospechoso en la ciudad de Hermosillo.

Los miembros de la Agencia de Investigación Criminal rastrearon al individuo por varios estados norteños.

Las fuerzas del orden detuvieron al acusado para procesarlo por cometer múltiples secuestros en territorio mexicano.

Origen de las investigaciones

Por otro lado las autoridades ministeriales expusieron los antecedentes principales de este caso tan complejo.

La Fiscalía General de la República comenzó las indagatorias formales durante el mes de enero.

Los investigadores federales recibieron una grave alerta sobre múltiples crímenes violentos cometidos en el país.

La Fiscalía General de la República «inició la investigación con motivo de una denuncia» ciudadana.

Asimismo el expediente judicial señala diversos actos criminales atribuidos a esta peligrosa organización delictiva mexicana.

Los delincuentes presuntamente orquestaron la privación ilegal de la libertad de doce personas totalmente inocentes.

El Ministerio Público Federal documentó meticulosamente cada uno de estos terribles crímenes en el expediente.

Los fiscales de la federación recabaron suficientes pruebas contundentes para entregarlas al juez de control.

La #FGR llevó a proceso a Jhovany “N”, tras una investigación con motivo de una denuncia que hacía referencia a la privación de la libertad de 12 personas. Esta persona fue detenida por elementos de la @FGR_AIC, al cumplimentarle orden de aprehensión en su contra, en #Hermosillo,… pic.twitter.com/vmZ4y4dgpU — FGR México (@FGRMexico) June 18, 2026

Prisión preventiva y futuro legal

Ante esta situación el personal ministerial presentó sus hallazgos ante las autoridades judiciales correspondientes hoy.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló la imputación oficial contra el criminal.

El Ministerio Público Federal «aportó los datos de prueba suficientes» para conseguir el auto judicial.

El impartidor de justicia analizó detenidamente la evidencia para resolver la situación jurídica del acusado.

Finalmente el juzgador federal decidió enviar al peligroso imputado a un reclusorio de máxima seguridad.

El presunto delincuente permanecerá encerrado bajo la estricta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa obligatoria.

Las autoridades trasladaron al detenido al Centro Federal de Reinserción Social número uno llamado Altiplano.

El tribunal mexicano otorgó «dos meses de plazo para la investigación complementaria» de este caso.