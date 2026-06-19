El Zócalo de las Ciencias: Innovación Deportiva

El próximo 26 de junio, la Alameda Central será sede de la séptima edición de El Zócalo de las Ciencias con enfoque en deporte adaptado

Regeneración, 18 de junio de 2026.– La séptima edición de este magno evento llegará a la histórica Alameda Central el próximo 26 de junio.

La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a la sociedad mediante actividades dinámicas y educativas.

SECTEI y Pilares coordinan esta oferta cultural durante el día de Consejo Técnico Escolar.

El lema central será “Mi discapacidad no limita mi capacidad” para visibilizar el deporte adaptado.

El evento académico destaca por integrar la investigación científica en diversas disciplinas deportivas globales.

Expertos explicarán fenómenos físicos como el popular efecto Magnus o efecto chanfle en balones.

También analizarán cómo influye la altura de las ciudades en el rendimiento físico de los deportistas.

Los asistentes podrán aprender sobre medicina genómica y el peligroso uso de esteroides en gimnasios.

Expertos y talleres especializados

La Facultad de Ciencias de la UNAM participará activamente mediante el uso de tecnología avanzada en sus laboratorios.

Por otro lado, Deporte UNAM impartirá una clínica esencial sobre la prevención de lesiones deportivas.

Se realizarán diversos talleres para profundizar en aspectos psicológicos de la recuperación física tras un accidente.

Los visitantes disfrutarán de un planetario móvil proporcionado por el Instituto Politécnico Nacional.

Continuando con la oferta académica, contaremos con la destacada presencia de personalidades del ámbito deportivo nacional.

La esgrimista olímpica Angélica Larios participará en una entrevista pública sobre Psicología del Deporte.

“Mi discapacidad no limita mi capacidad”, señaló la organización para subrayar el espíritu inclusivo de estas jornadas.

Además, los especialistas de Pilares ofrecerán interesantes talleres sobre el sistema Braille y el baile.

Instituciones unidas por el conocimiento

Esta edición marca un hito al sumar nuevos centros de investigación científica al programa oficial.

Participarán el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial y la Universidad de la Salud.

También se integran la Comisión Nacional de Salud y Adicciones junto a Tecnológicos Universitarios.

Estas alianzas fortalecen la oferta educativa en un entorno de convivencia social y aprendizaje colectivo.

Finalmente, el Club de Futbol Pumas compartirá los secretos de las ciencias aplicadas en el campo.

“Las Ciencias aplicadas en el Fútbol” será la charla magistral frente a la Fuente de las Américas.

Ciudadanos extranjeros y nacionales podrán disfrutar de una gran jornada de divulgación científica gratuita.

El evento demuestra fehacientemente el lugar central que ocupan las ciencias en nuestra vida cotidiana.