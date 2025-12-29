Arrestan al «Luki» y a dos más del CJNG en Macuspana, Tabasco

Eduardo Alberto “N” estaría vinculado con asesinatos, extorsiones y crímenes contra la salud en el municipio de Macuspana

Regeneración, 29 de diciembre 2025– Las Fuerzas Armadas capturaron en Tabasco a tres individuos, entre ellos Eduardo Alberto “N”, conocido como “Luki”, quien es un objetivo importante y líder de plaza del CJNG, y está relacionado con homicidios, extorsión y delitos contra la salud.

Informe

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comunicó este lunes la aprehensión de estos presuntos delincuentes organizados.

«Derivado de labores de investigación de gabinete y campopara la identificación de generadores de violencia...,

«…,los efectivos implementaron un operativo en el municipio de Centro.

«Donde detectaron a dos hombres y una mujer con comportamiento inusual.

«Al aproximarse para realizar una verificación preventiva, las personas intentaron retirarse del lugar».

Revisión

Por lo que se efectuó una revisión de seguridad, «en la que se aseguraron 60 dosis de cocaína», explicó la Secretaría.

Después de esto, los tres individuos fueron arrestados, se les hicieron saber sus derechos legales y fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

En ese lugar se esclarecerá su situación legal y se elaborará el expediente de investigación del caso.

En el arresto participaron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Participación

Así como también de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Eduardo Alberto “N”, quien está involucrado en homicidios, extorsiones y delitos contra la salud, es señalado como generador de violencia en el municipio de Macuspana y sus alrededores.

«Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de cooperar para capturar a quienes causan violencia.

Y avanzar en la pacificación del estado», expresó la SSPC.

Caso

Como se sabe todo esto se relaciona con el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de seguridad del estado de Tabasco de 2021 a 2024.

Mismo fue acusado de dirigir al grupo criminal “La Barredora”.

Además, el 23 de julio, autoridades federales detuvieron en Jalisco a Ulises Pinto Madera, exagente de la Policía Federal y supuesto segundo al mando de Bermúdez.

Esto, acusado de delitos de extorsión, secuestro, narcotráfico y robo de combustible, también conocido como huachicoleo.

A principios de enero de 2024, tras una ola de robos y ataques en negocios de Villahermosa.

Así como bloqueos de carreteras efectuados por grupos armados, Bermúdez presentó su renuncia.

En esos días, comandos rivales protagonizaron tiroteos y quemaron más de una docena de vehículos en la capital estatal. Mientras en la prisión de Huimanguillo se registró un motín.

Hernán Bermúdez Requena se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusado de ser el presunto líder del grupo criminal «La Barredora».

El 23 de diciembre de 2025, un juez federal concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de tres meses adicionales (hasta marzo de 2026) para el cierre de la investigación complementaria.

Además, el 26 de diciembre de 2025, una jueza de distrito negó la suspensión definitiva para desbloquear sus cuentas bancarias y las de sus hijos.

Cabe recordar que se le investiga por delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado y extorsión.

Cronología

En febrero de 2025 se emitió una orden de captura y una ficha roja de Interpol en su contra. Detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025.

Extraditado a México el 17 de septiembre del mismo año para ser ingresado al Altiplano.

Todo ello, se subraya por estar vinculaban con el grupo «La Barredora», una célula delictiva operada supuestamente bajo el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de la Chontalpa.