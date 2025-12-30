Brasil: Ajuste de impuestos impulsa equidad social

Brasil: Excensiones y quitas a 25 millones de asalariados. Gravamen mínimo a los ultra ricos. Simplificación impositiva desde el 1 de enero

Regeneración, 29 de diciembre de 2025 (Redacción)- Brasil lleva a cabo una reforma fiscal trascendental que exonera de impuestos en diferentes gradaciones a 25 millones de personas con bajos ingresos,

Además, crea un impuesto mínimo para el 0.13% más adinerado.

E incluso la medida simplifica el Consumo: Reemplaza cinco impuestos actuales (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por dos nuevos tributos bajo un modelo de IVA Dual.

Esto es, la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) federal y el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) administrado por estados y municipios.

La tasa consolidada de este nuevo IVA se estima en alrededor del 28%.

El presidente Lula la describió como «justicia fiscal» y la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Senado de Brasil

En términos específicos, la reforma anula el impuesto sobre la renta para quienes perciben hasta 5 mil reales al mes (aproximadamente 930 dólares).

Esto beneficia aproximadamente a 25 millones de trabajadores, de acuerdo a cifras del gobierno brasileño.

Para equilibrar la recaudación, se establece un impuesto mínimo dirigido a las grandes fortunas, que afectará al 0. 13% de los contribuyentes.

Grandes fortunas

Este nuevo impuesto se aplicará a ingresos anuales que excedan 600 mil reales (113 mil dólares).

Asimismo, se fija una tasa máxima del 10% para ingresos superiores a 1.2 millones de reales (223 mil dólares).

En las dos situaciones, la medida también incluye dividendos de empresas, que son la principal fuente de ingresos de los más acomodados.

Día histórico

Cabe destacar que Lula calificó en su momento como victoria de la democracia y de la justicia social, subrayando que el principio fundamental es la justicia fiscal.

Así, iniciando el 1 de enero de 2026, Lula estará cumpliendo de una de sus mayores promesas de campaña en 2022.

Esto es, mantener y expandir las prestaciones del Estado, aliviar carga impositiva y con un aumento en la carga impositiva a ultra ricos.

Y es que, quienes viven de su salario en Brasil llegan a pagar hasta el 27. 5% de sus ingresos en impuestos.

Por otra parte, en redes se indica que en el caso de Brasil los más ricos sólo contribuían con un 2.5% en promedio, esto es la economía de artículos de lujo, autos importados, jets privados o motos acuáticas.

Por ello, llegaban a pagar diez veces menos de impuestos que quienes realizan tareas esenciales como la educación, la seguridad o la salud.

O lo que es lo mismo: Un profesor, un policía o una enfermera pagan diez veces más de impuestos que un mega millonario.

Datos

En sí duplica el umbral de exención impositiva hasta los indicados 5 mil reales mensuales. Por otra parte, la reducción progresiva de la tasa impositiva.

Esto es que quienes perciben hasta 7 mil 350 al mes (alrededor de 1400 usd o 1185 euros) van a recibir también un alivio proporcional a sus ingresos.

Así en redes sociales se habla de una fase de dos reformas tributarias, una reforma del consumo y una reforma del ingreso.

Cabe destacar por ejemplo que quienes ganan 4 mil 800 reales dejaría de pagar cerca de un 95% menos al año, lo que equivaldría casi un salario completo.

Lo cual significa inyectando 30 mil millones en la capa más pobre de la población brasileña. Este sector termina consumiendo casi todo el ingreso que tiene.

Esto significa 30 mil millones en la economía del consumo, en productos de primera necesidad.

Así, se subraya además que se trata de una tasa impositiva mínima efectiva a quienes perciban más de 600 mil reales anuales.

Por otro lado, un impuesto máximo del 10% para ingresos superiores a un millón 200 mil reales al año (225 000 USD).

Esto representa un total de alrededor de 140 mil contribuyentes en un país con más de 218 millones de habitantes.

Tejiendo economía

En el contexto se señala que Brasil tiene una inflación anual aproximada de 5%, desempleo históricamente baja y reducción progresiva de la brecha salarial.

Como este un aumento salarial indirecto con esta quita.

Cabe destacar, que en el modelo anterior, cada ente federativo, cada estado, cada municipio adoptaba reglas tributarias diferentes.

Y ahora cambia por un único patrón de tributación del consumo, simplificándolo todo.

Detalle

Finalmente portales recuerdan que tanto Bolsonaro como Lula se habían referido a la exención de impuestos de los salarios más bajos. Junto con el gran tema de la simplificación impositiva.

Cuando gobernó Bolsonaro no cumplió. Lula si.