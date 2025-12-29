Rusia denuncia ataque con drones contra residencia de Putin

Moscú reporta ataque de 91 drones ucranianos contra residencia de Putin. El Kremlin advierte represalias mientras Zelenski y Trump negocian la paz

Regeneración, 29 de diciembre de 2025.– La guerra no da tregua y hoy escaló a niveles críticos. Moscú denunció un intento de ataque terrorista contra la residencia presidencial en Nóvgorod.

Según el ministro Serguéi Lavrov, Ucrania lanzó 91 drones de largo alcance durante la madrugada. ¡Una cifra de locura para un solo golpe!

La Secretaría de Relaciones Exteriores rusa afirmó que derribaron todos los dispositivos. Por suerte, no reportaron víctimas ni daños materiales.

El presidente de #EEUU, Donald Trump (@POTUS), informó que el mandatario de #Rusia, Vladimir Putin, le notificó, la mañana de este 29 de diciembre, que su residencia había sido atacada.

Se utilizaron 91 drones, ninguno alcanzó su objetivo PERO "dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev…la posición negociadora de Rusia será revisada»

¿Boicot a la paz? La respuesta de los líderes

Este ataque ocurre justo cuando hay pláticas intensas entre Rusia y Estados Unidos. Lavrov está que no lo calienta el sol.

«Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia», sentenció el jefe de la diplomacia rusa. El Kremlin promete que esto no quedará impune.

Por su parte, Volodimir Zelenski negó rotundamente el ataque. El líder ucraniano advirtió que Rusia solo busca pretextos para atacar Kiev próximamente.

El factor Trump y la reunión en Florida

El domingo pasado, Zelenski y Donald Trump se vieron en Mar-a-Lago para discutir los pendientes del plan de paz. El magnate dice estar cerca de un acuerdo.

«Creo que nos estamos acercando a cerrar un plan. Estamos al 95%», aseguró Trump con su estilo optimista. Pero la realidad es otra.

Sin embargo, el diablo está en los detalles y los puntos clave siguen sin resolverse del todo. No hay acuerdo sobre el retiro de tropas ni sobre la planta nuclear de Zaporiyia.

Zelenski fue muy claro mediante mensajes de voz: “Sin garantías de seguridad, esta guerra no terminará”. ¡La postura es firme!

Estados Unidos ofrece protección por 15 años, pero Ucrania exige un compromiso de al menos 50 años. Quieren disuadir a Rusia de cualquier intento futuro de invasión.

Trump dice que un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania está "más cerca que nunca"



Lo dijo tras una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Florida.



Aunque ambos se mostraron optimistas luego del encuentro, no precisaron qué avances se han logrado

Posterior a la reunión entre Zelenzki y Trump, Vladimir Putin llamó al presidente estadounidense para quejarse amargamente por los drones. El asesor Yuri Ushakov dijo que Trump quedó «indignado» por la acción ucraniana.

Consecuencias

Rusia ya avisó que revisará sus posiciones negociadoras. Lavrov calificó al régimen de Kiev como una «degeneración criminal». Es una forma muy ruda de decir que la confianza se rompió.

Zelenzky se aleja de Trump cuando este le palmea la espalda. El trato de subordinado no le cayó en gracia. pic.twitter.com/lpEablvk6T — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 29, 2025

Moscú no se retira de la mesa, pero pondrá condiciones más duras. La paz parece un rompecabezas al que le faltan piezas clave.

¿Qué pasará con el otro 5% del plan de Trump? El mundo observa con miedo esta peligrosa partida de ajedrez.