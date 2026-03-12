Infonavit Entrega Viviendas en 47 Fraccionamientos

Octavio Romero Oropeza informa la entrega de viviendas en 47 fraccionamientos. Tamaulipas duplica su meta habitacional a más de 84 mil casas

Regeneración, 12 de amrzo de 2026.– El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció avances en vivienda. Actualmente suman 47 los fraccionamientos con entregas activas en México. Dieciséis de estos complejos habitacionales ya están totalmente colocados hoy.

El funcionario destacó el ritmo de conclusión de las obras. Otros 17 fraccionamientos terminaron su construcción al cien por ciento recientemente. Estas unidades entrarán en operación durante el presente mes de marzo sin falta.

Romero Oropeza participó de forma remota desde el estado de Tamaulipas. Informó que se han entregado 277 casas de un total de 935. Los derechohabientes ya ocupan sus nuevos hogares en dicha entidad norteña.

El directivo reportó los resultados directamente a la presidenta de México. “Hoy vamos a entregarle a 42 familias vivienda”, explicó Romero Oropeza. El evento simboliza el compromiso con el bienestar de las familias.

Incremento de metas habitacionales en el estado de Tamaulipas

La secretaria Edna Vega detalló los planes para el norte. El Gobierno Federal decidió elevar la meta de construcción estatal considerablemente. La planeación original contemplaba inicialmente 43 mil nuevas viviendas dignas.

La nueva meta para Tamaulipas es de 84 mil 26 viviendas totales. Este ajuste representa casi el doble del objetivo planteado anteriormente. Las autoridades buscan reducir el rezago habitacional en la región fronteriza.

Edna Vega supervisa personalmente la ejecución de este ambicioso proyecto. La Secretaría de Desarrollo Territorial coordina los esfuerzos con el instituto. Mejorar el acceso a la propiedad es una prioridad nacional.

La estrategia responde a la alta demanda de los trabajadores locales. Se busca garantizar espacios seguros y con servicios básicos adecuados. El crecimiento urbano ordenado es el eje de esta política.

Avances en escrituración y certeza jurídica para familias

La regularización de la propiedad muestra números muy positivos actualmente. Edna Vega reportó un avance del 55.4 por ciento en escrituración. La certeza jurídica es fundamental para el patrimonio de los beneficiarios.

El proceso legal avanza conforme a los tiempos marcados institucionalmente. Miles de familias cuentan ya con documentos que avalan su propiedad. El trámite de escrituración se ha agilizado para evitar rezagos.

El Infonavit trabaja para simplificar los procesos administrativos internos actuales. La meta es que cada entrega incluya su respaldo legal inmediato. La seguridad patrimonial es un derecho para todo derechohabiente.

La coordinación entre niveles de gobierno permite estos resultados rápidos. Los beneficiarios reciben asesoría técnica y legal durante todo el proceso. La atención directa al ciudadano fortalece la confianza institucional.

Compromiso con la entrega de vivienda digna en México

Octavio Romero Oropeza reafirmó la misión social del instituto habitacional. El enfoque principal es atender a los trabajadores con menores ingresos. La entrega de llaves representa el inicio de una nueva vida.

“De eso se trata este evento”, puntualizó el titular del Infonavit. La presidenta Claudia Sheinbaum respalda estas acciones de justicia social. El acceso a la vivienda es un pilar del desarrollo económico.

Los fraccionamientos cuentan con infraestructura moderna y espacios públicos adecuados. Se prioriza la ubicación estratégica cerca de centros de trabajo. El bienestar de las familias mexicanas guía cada inversión.

El programa de vivienda continuará expandiéndose durante todo el sexenio. Se planean más entregas masivas en diferentes estados del país. El Infonavit consolida su transformación para servir mejor al pueblo.