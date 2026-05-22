Seguridad Fronteriza: Mullin Destaca Coordinación con Sheinbaum

El Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió con Claudia Sheinbaum para coordinar acciones bilaterales

Regeneración, 21 de mayo de 2026.– El Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, sostuvo un encuentro estratégico con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los altos funcionarios dialogaron extensamente en el Palacio Nacional sobre temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambas naciones.

Esta mesa de trabajo bilateral concentró sus esfuerzos en definir estrategias conjuntas contra amenazas transnacionales complejas.

Los equipos técnicos de ambas naciones analizaron propuestas para mejorar el intercambio de información de inteligencia.

A raíz de este importante encuentro presencial, el representante del gobierno norteamericano expresó su satisfacción mediante un comunicado oficial.

“Fue un placer reunirme con Claudia Sheinbaum y con el embajador Ronald Johnson”, escribió el funcionario estadounidense.

De este modo, las administraciones de ambos países refrendaron su disposición para mantener canales de comunicación directos.

Esta visita oficial marca una pauta relevante en el desarrollo de las políticas de cooperación fronteriza actuales.

Combate frontal a la delincuencia

Durante las conversaciones bilaterales se priorizó la necesidad de debilitar las estructuras financieras de los grupos criminales organizados.

Las autoridades estadounidenses manifestaron su interés por incrementar los operativos tácticos en diversas zonas de la frontera.

El secretario norteamericano hizo especial énfasis en la urgencia de desarticular a las organizaciones delictivas más violentas.

Mullin señaló que discutieron el fortalecimiento de los esfuerzos de México “contra los narcoterroristas”.

Por otra parte, los mandatarios revisaron minuciosamente los esquemas operativos diseñados para frenar el flujo ilícito de estupefacientes sintéticos.

Ambas delegaciones coincidieron en que el tráfico ilegal de personas representa una grave crisis humanitaria internacional.

Ante este panorama, se propuso una vigilancia más estricta en los puntos de cruce e infraestructura aduanera compartida.

Las comisiones acordaron establecer reuniones periódicas para evaluar los resultados de estos nuevos mecanismos tecnológicos de supervisión.

Fronteras seguras y migración

En este sentido, la comitiva del país vecino del norte destacó los logros alcanzados en materia de contención migratoria.

Las políticas implementadas recientemente en la frontera común han modificado los flujos de tránsito en toda la región.

La delegación de los Estados Unidos reconoció que la estabilidad interna depende directamente de una frontera ordenada y regulada.

También indicó que revisaron mecanismos para “reforzar los compromisos operativos” en materia de seguridad fronteriza.

Para finalizar la jornada de actividades, el funcionario norteamericano vinculó el éxito de estas acciones con las directrices de su administración.

El secretario resaltó que una estrecha colaboración con el gobierno mexicano es fundamental para lograr metas de largo plazo.

“Las alianzas sólidas y la coordinación continua son clave para mantener seguro a Estados Unidos nuevamente”, sostuvo de manera firme.

Con estas declaraciones concluyó una jornada clave para las relaciones diplomáticas y de seguridad del continente.